Κορονοϊός: Πέθανε περιμένοντας κρεβάτι σε ΜΕΘ

Ο άνδρας νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο “Γεννηματάς” διασωληνωμένος, αλλά εκτός ΜΕΘ.



Πέθανε ένας από τους τέσσερις ασθενείς κορονοϊού που ήταν διασωληνωμένοι στο νοσοκομείο" Γεννηματάς" εκτός ΜΕΘ, περιμένοντας ένα κρεβάτι.

Το γεγονός επιβεβαίωσε μιλώντας στο Megaη πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ Ματίνα Παγώνη, η οποία ανέφερε ότι ο άτυχος άνδρας διασωληνώθηκε τη Δευτέρα και πέθανε ξημερώματα Πέμπτης.

Ο 34χρονος ήταν πλήρως εμβολιασμένος και «διασωλημένος εκτός μονάδας, στο τμήμα covid και θέλαμε να πάμε στη ΜΕΘ covid» ανέφερε η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ.

Η κα. Παγώνη τόνισε πως το νοσοκομείο ήταν σε καθημερινή επαφή με το ΕΚΑΒ για να μπορέσει να βρεθεί κρεβάτι, αλλά δεν πρόλαβε να μεταφερθεί καθώς κατέληξε.

Χθες, έχασε την μάχη με τον κορονοϊό και ένας 49χρονος άνδρας στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με τον διευθυντή της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο ο 49χρονος ήταν πλήρως εμβολιασμένος, ενώ δεν είχε υποκείμενα νοσήματα, ωστόσο υπέστη μαζική πνευμονική εμβολή και κατέληξε.

Παραλληλά, έφυγε από την ζωή και ένας 22χρονος ανεμβολίαστος που νοσηλευόταν με κορονοϊό στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης. Λίγες ώρες νωρίτερα, είχε πεθάνει ακόμα ένας άνδρας απο κορονοϊό στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Το θύμα ήταν 40 ετών χωρίς υποκείμενα νοσήματα, όμως ήταν ανεμβολίαστος.

