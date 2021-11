Υγεία - Περιβάλλον

Μονοκλωνικά: η Ελλάδα παρέλαβε τις πρώτες παρτίδες

Ο Υπουργός Υγείας και η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας παρέλαβαν τις πρώτες παρτίδες του φαρμάκου κατά της covid19.

Ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης και η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα συναντήθηκαν σήμερα με εκπροσώπους της φαρμακευτικής εταιρείας Roche για την επίσημη παραλαβή των πρώτων παρτίδων του φαρμάκου των εταιρειών Regeneron-Roche κατά της Covid-19, βασισμένο σε μονοκλωνικά αντισώματα.

Μόλις χθες, 11/11/21, η αρμόδια Επιτροπή Φαρμάκου του EMA γνωμοδότησε να δοθεί έγκριση κυκλοφορίας του σκευάσματος.

Με στόχο την άμεση έναρξη χορήγησης του φαρμάκου σε ασθενείς, η Ελλάδα κινητοποιήθηκε εγκαίρως, προκειμένου να παραλάβει τις πρώτες παρτίδες του φαρμάκου πριν την έγκριση, όπως και έγινε.

Οι θεραπείες μονοκλωνικών αντισωμάτων βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα, αποθηκευμένες υπό ειδικές συνθήκες και η χορήγησή τους θα ξεκινήσει άμεσα, μόλις δοθεί η επίσημη έγκριση από τον EMA.

Τα μονοκλωνικά θα χορηγούνται με βάση τα θεραπευτικά πρωτόκολλα που έχουν διαμορφωθεί από την Επιτροπή Ειδικών του Υπουργείου Υγείας, μόνο σε συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών, τόσο για τους ασθενείς που αντιμετωπίζονται στην κοινότητα όσο και για νοσηλευόμενους ασθενείς.

Στόχος της συγκεκριμένης θεραπείας είναι η αποτροπή της επιδείνωσης της νόσου.

Η πρόληψη μέσω του εμβολιασμού παραμένει προτεραιότητα και αποτελεί – μαζί με τα μέτρα προστασίας - το βασικό εργαλείο αντιμετώπισης της πανδημίας.

