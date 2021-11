Life

“VINYΛΙΟ”: πρεμιέρα με “MILLENIUM PARTY”

Δυναμική επιστροφή την Παρασκευή, για την δεύτερη εκπομπή της παρέας του “Ράδιο Αρβύλα”.

One more time, we're gonna celebrate

Oh yeah, alright, don't stop the dancing

Την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου στις 20:00 χαμηλώνουμε τα φώτα, ανεβάζουμε τον ήχο, αλλάζουμε θέση στα έπιπλα, φοράμε παπούτσια για χορό, πιάνουμε το μικρόφωνο και ετοιμαζόμαστε για ένα «MILLENIUM PARTY».

Το αγαπημένο «VINYΛΙΟ» κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1, και ο Αντώνης Κανάκης, ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη, μαζί με τους Γιάννη Σερβετά, Χρήστο Κιούση και Στάθη Παναγιωτόπουλο, θα παίξουν τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια της δεκαετίας του 2000. Η δισκοθήκη του dj της πιο ξεχωριστής εκπομπής της τηλεόρασης θα έχει μουσική από τα 00’s, συναίσθημα, χιούμορ, «χειροποίητα» βίντεο και σπιτικές παρέες.

«VINYΛΙΟ». Πρεμιέρα Παρασκευή 12 Νοεμβρίου, και κάθε Παρασκευή στις 20:00.

