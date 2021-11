Πολιτική

Άδειες διαμονής: Μόνο ηλεκτρονικά η ανανέωσή τους

Στόχος της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων είναι να αποφευχθεί ο συνωστισμός και η αναμονή στις υπηρεσίες.

Αποκλειστικά ηλεκτρονικά θα ανανεώνονται από τις 16 Νοεμβρίου 2021 όλες οι άδειες διαμονής, τα δελτία διαμονής και τα δελτία μόνιμης διαμονής, που έχουν χορηγηθεί σε πολίτες τρίτων χωρών.

του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, η νέα υπηρεσία αφορά σε περίπου 700.000 δικαιούχους, εκ των οποίων οι 250.000 είναι κάτοχοι τίτλων διαμονής με ημερομηνία λήξης στις 31/12/2021. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση

Στόχος της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων είναι, όπως επισημαίνεται, να αποφευχθεί ο συνωστισμός και η αναμονή στις υπηρεσίες μίας στάσης του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και των αρμοδίων Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στις αποκεντρωμένες διοικήσεις της χώρας, καθώς και να εξοικονομηθούν ανθρώπινοι πόροι για την επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης των αδειών διαμονής.

Η διαδικασία προϋποθέτει την ταυτοποίηση του χρήστη μέσω κινητού τηλεφώνου και email. Η επικοινωνία με τον αιτούντα θα διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Η υποβολή της αίτησης από πληρεξούσιο δικηγόρο θα πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος (portal.olomeleia.gr), η οποία διαλειτουργεί με το πληροφοριακό σύστημα «Μετανάστευση».

Με την ολοκλήρωση επεξεργασίας της αίτησης, οι υπηρεσίες μίας στάσης του υπουργείου και των αποκεντρωμένων διοικήσεων θα αποστέλλουν ηλεκτρονικά πρόσκληση για τη λήψη των βιομετρικών δεδομένων σε προκαθορισμένη ημερομηνία.

Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη από τις 16 Νοεμβρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://applications.migration.gov.gr/metanasteusi στην ηλεκτρονική διεύθυνση: