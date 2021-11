Κοινωνία

Ο Βαρθολομαίος δεν θα πάει σε Θεσσαλονίκη και Άγιο Όρος

Τροποποιήσεις στο πρόγραμμα του Οικουμενικού Πατριάρχη. Περιορίζεται στον μισό χρόνο από τον αρχικό, ο χρόνος παραμονής του στην Ελλάδα.

Τέλος στις φήμες που ήθελαν τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο να ακυρώνει την επίσκεψη του στην Αθήνα εξαιτίας των τελευταίων εξελίξεων στη διαμάχη Αθηνών – Φαναρίου για την υπόθεση του ναού του αγίου Γεωργίου στο Κτήμα Προμπονά στην Αθήνα, δίνει το Οικουμενικό Πατριαρχείο με τον πλέον επίσημο τρόπο.

Όπως ανακοινώθηκε νωρίτερα από την Αρχιγραμματεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο Προκαθήμενος των Ορθοδόξων θα επισκεφθεί κανονικά την Αθήνα από τις 20 έως και τις 25 του μήνα προκειμένου να συμμετάσχει, εκτός των άλλων, στο πανηγυρικό πατριαρχικό και αρχιεπισκοπικό Συλλείτουργο στον Καθεδρικό Ναό των Αθηνών στο πλαίσιο των εκδηλώσεων τιμής που διοργανώνονται στην Αθήνα από την Εκκλησία και άλλους φορείς με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 3ο ετών από της αναρρήσεως του Πατριάρχη Βαρθολομαίου στον πρώτο θρόνο της Ορθοδοξίας.

Αυτό που αλλάζει είναι η επίσκεψη του Πατριάρχη σε Θεσσαλονίκη και Άγιον Όρος, από τις 25 έως τις 29 Νοεμβρίου, που τελικά ματαιώνονται εξαιτίας της έξαρσης της πανδημίας στην περιοχή της βόρειας Ελλάδας και των δεκάδων ενεργών κρουσμάτων στο Άγιο Όρος.

