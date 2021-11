Πολιτική

Κουτσούμπας από Χανιά: Υπάρχει διέξοδος με ισχυρό ΚΚΕ (εικόνες)

Τα νέα γραφεία του κόμματος εγκαινίασε ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ.

Κάλεσμα συστράτευσης όλων, ώστε τα μηνύματα του ΚΚΕ να φθάσουν σε κάθε πολίτη, απηύθυνε ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, από τα Χανιά, όπου εγκαινίασε τα νέα γραφεία του κόμματος.

Όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε κατά τον χαιρετισμό του «ελάτε με το ΚΚΕ γιατί είναι εγγύηση για το σήμερα και το αύριο. Το ΚΚΕ έχει σχέδιο για το σήμερα και το αύριο, σύγχρονο επαναστατικό πρόγραμμα που φωτίζει τη διέξοδο στους σημερινούς αγώνες. Για όλα τα εργατικά-λαϊκά προβλήματα, τις προϋποθέσεις για να δοθούν λύσεις σε αυτά. Υπάρχει διέξοδος με ισχυρό ΚΚΕ και πανίσχυρο κίνημα της εργατικής τάξης και των συμμάχων της», επισημαίνοντας ότι «οφείλουμε να κοιτάξουμε κατάματα και να αναμετρηθούμε με τις δυσκολίες που γεννά η διεθνής υποχώρηση τους εργατικού - λαϊκού κινήματος που αντανακλά μεγάλες δυσκολίες και στη χώρα μας. Ανυποχώρητα να παλέψουμε για την ισχυροποίηση του κόμματος και του κινήματος απέναντι σε ένα ισχυρό αντίπαλο. Αυτός είναι ο ηρωισμός στις μέρες μας, που προετοιμάζει τις μάχες του μέλλοντος. Καθένας που αγανακτεί και δεν συμβιβάζεται με τη σημερινή κατάσταση έχει μια θέση στον αγώνα για την ανατροπή. Δεν υπάρχουν περιθώρια για νέες αυταπάτες».

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην Μαρία Πισσαδάκη που δώρισε το κτήριο, καθώς και στη συμβολή και εθελοντική εργασία μελών και φίλων του κόμματος για να αποκτήσουν τα νέα γραφεία τη σημερινή τους μορφή. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε «όλη αυτή η ανιδιοτελής και αθόρυβη προσφορά, δείχνει πως ο αγώνας του ΚΚΕ για να ζήσουμε καλύτερα εμείς και τα παιδιά μας σε μια κοινωνία που θα ικανοποιεί τις σύγχρονες ανάγκες μας, εμπνέει πολύ περισσότερους, πέρα από τον κύκλο των μελών και των φίλων του κόμματος».

Σημείωσε επίσης ότι το νέο “σπίτι” που απέκτησε το ΚΚΕ στα Χανιά θα αποτελέσει ορμητήριο δράσης απέναντι, όπως τόνισε, στη σύγχρονη καπιταλιστική βαρβαρότητα, στην πάλη για την υπεράσπιση του δίκιου του λαού. «Ορμητήριο στην προσπάθεια μας να οργανωθεί και να δυναμώσει ο αγώνας για τα δικαιώματα των εργαζομένων, των βιοπαλαιστών αυτοαπασχολούμενων και αγροτών, των νέων παιδιών και των γυναικών των λαϊκών οικογενειών στην εργασία, την υγεία, την παιδεία, για την υπεράσπιση του εισοδήματος, συνολικά για την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών της εργατικής λαϊκής οικογένειας. Ειδικά εδώ στα Χανιά, όπου εδρεύει και το αιματοβαμμένο “στολίδι” των ιμπεριαλιστών, η αμερικανονατοϊκή βάση της Σούδας, η οποία με την πρόσφατη ελληνοαμερικανική συμφωνία αναβάθμισε τον ρόλο της στα ιμπεριαλιστικά σχέδια στην ευρύτερη περιοχή», είπε χαρακτηριστικά. Επιπλέον, αναφέρθηκε στον “καπετάν Πισσά”, στη μνήμη του οποίου αφιερώθηκαν τα νέα γραφεία, χαρακτηρίζοντάς τον λαμπρό παράδειγμα κομμουνιστή.

Το κτήριο στο οποίο θα λειτουργήσουν τα νέα γραφεία του ΚΚΕ ήταν προσφορά της Μαρίας Πισσαδάκη στη μνήμη του πατέρα της, Μανώλη Πισσαδάκη, στελέχους του ΚΚΕ από τον Αποκόρωνα και αντάρτη του ΕΛΑΣ και του ΔΣΕ. Το κτήριο επισκευάστηκε τα τελευταία δύο χρόνια με την προσφορά υλικών και εργασίας εθελοντών, μελών και φίλων του κόμματος.

