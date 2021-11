Πολιτική

Αμυντική συμφωνία Ελλάδας – ΗΠΑ: Υπεγράφη η εφαρμοστική διευθέτηση της

Η συμφωνία υπεγράφη παρουσία του αρχηγού του Κωνσταντίνου Φλώρου και του Τζέφρι Πάιατ. Τι προβλέπει.

Η εφαρμοστική διευθέτηση Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ υπεγράφη χθες, Δευτέρα 1η Νοεμβρίου, παρουσία του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου και του πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Τζέφρι Ρ. Πάιατ.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα, η υπογραφή της εφαρμοστικής διευθέτησης πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της πρόσφατης υπογραφής του 2ου πρωτοκόλλου τροποποίησης της Συμφωνίας, την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου στην Ουάσινγκτον, κατά τη διάρκεια του Γ' Στρατηγικού Διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών.

Την εφαρμοστική διευθέτηση υπέγραψαν εκ μέρους του ΓΕΕΘΑ ο διευθυντής της Διεύθυνσης Δ3 του ΓΕΕΘΑ, ταξίαρχος Νικόλαος Χολέβας και εκ μέρους της US European Command o υποδιευθυντής του J5/8, ταξίαρχος Nicholas A. Gentile, Jr. Σε αυτήν προβλέπεται η αμοιβαία ανάπτυξη διαδικασιών για την υλοποίηση κατασκευών, βελτιώσεων, αναπτυξιακών έργων, συντήρησης και λειτουργίας των υποδομών που διατίθενται προς χρήση στις Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ.

Η εφαρμοστική διευθέτηση, πέραν της ταχύτερης υλοποίησης έργων υποδομής με αμερικανική χρηματοδότηση στις τοποθεσίες που προβλέπονται από τη Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας, θα συμβάλλει, μεταξύ άλλων, και στην αύξηση της συχνότητας και της διάρκειας κοινών δράσεων μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών στον ελλαδικό χώρο, παρέχοντας επιπλέον ευκαιρίες συνεκπαίδευσης και βελτίωσης της διαλειτουργικότητάς τους, όπως προστίθεται στην ανακοίνωση.

