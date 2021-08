Πολιτική

“Alexander The Great”: Εντυπωσιακή άσκηση ειδικών δυνάμεων Ελλάδας - ΗΠΑ (εικόνες)

Στην άσκηση συμμετείχαν από ελληνικής πλευράς μονάδες των σχηματισμών της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου και από τις ΗΠΑ τμήμα από το Σώμα Πεζοναυτών.



Ολοκληρώθηκε χθες με επιτυχία η διεθνής άσκηση «ALEXANDER THE GREAT» στην οποία συμμετείχαν από ελληνικής πλευράς μονάδες των σχηματισμών της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου και από τις ΗΠΑ τμήμα από το Σώμα Πεζοναυτών (US Marine Corps).

Η συνεκπαίδευση εξελίχθηκε σε δύο φάσεις, με την πρώτη να διεξάγεται στην ευρύτερη χερσαία και θαλάσσια περιοχή της Αττικής από τη Δευτέρα 2 Αυγούστου έως την Παρασκευή 13 Αυγούστου και τη δεύτερη στην ευρύτερη περιοχή της Μαγνησίας.από τη Δευτέρα 16 έως την Παρασκευή 27 Αυγούστου στην ευρύτερη περιοχή της Μαγνησίας.

Η εν λόγω άσκηση εντάσσεται στο πλαίσιο της επικαιροποιημένης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (Mutual Defense Cooperation Agreement -MDCA) με τις ΗΠΑ και έχει σκοπό την αναβάθμιση του επιπέδου συνεργασίας, συναντίληψης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ των συμμετεχουσών δυνάμεων, καθώς και την επαύξηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων και της διαλειτουργικότητας των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων σε συμμαχικό πλαίσιο, σημειώνει ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ.

