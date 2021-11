Οικονομία

Χατζηδάκης: “κοινωνικό μέρισμα” σε εργαζόμενους και ρεκόρ μείωσης στις εκκρεμείς συντάξεις

Το ορόσημο για έκδοση των αιτήσεων για σύνταξη έως το τέλος του 2019, η αύξηση του κατώτατου μισθού και οι κλήσεις στο 1555 για όλες τις απαντήσεις που αφορούν ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ και ΟΠΕΚΑ.

«Από τις 384.000 κλήσεις που απαντήθηκαν στο νέο τηλεφωνικό κέντρο, στο 1555, το 84% έλαβαν απάντηση αμέσως, το 14% πήγε σε ένα συμβουλευτικό γραφείο και πήραν απάντηση μέσα σε λίγες ημέρες και έχει μείνει εκκρεμές ένα μικρό ποσοστό», είπε ο Υπουργός Εργασίας στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1.

Όπως είπε ο Κωστής Χατζηδάκης, «είναι ένας ενιαίος αριθμός, ενώ πριν είχαμε 7 τηλεφωνικά κέντρα και κάποια ήταν με χρέωση για τους πολίτες. Το 1555 είναι 24 ώρες, είναι δωρεάν και αφορά όλα τα θέματα του Υπουργείου Εργασίας, δηλαδή και του ΕΦΚΑ και του ΟΑΕΔ και του ΟΠΕΚΑ και ότι άλλο. Καλώ τους ανθρώπους να μην παίρνουν σε άλλους αριθμούς που είχαν συνηθίσει στον ΕΦΚΑ ή στον ΟΑΕΔ, αλλά στο 1555 που, όπως λέμε είναι “ένας αριθμός για να βρίσκεις άκρη”».

Ακόμη, ανέφερε «παίρνει κάποιος και λέει “δικαιούμαι να πάρω αναδρομικά ή όχι;”. Mπορεί να του απαντούν για τον ένα ή τον άλλο λόγο ότι “δεν δικαιούσαι”. Η απάντηση μπορεί να μην τον ικανοποιεί, αλλά δεν είναι “μόνος στην μέση του πελάγους”».

Σε ότι αφορά την συζήτηση για το ύψος της νέας αύξησης του κατώτατου μισθού, ο Υπ. Εργασίας είπε πως «η δέσμευση μας ήταν το 2021 θα δοθεί αύξηση διπλάσια της ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Είχαμε ύφεση 8% του ΑΕΠ, αλλά υπήρξε αύξηση του κατώτατου μισθού. Σε ότι αφορά την νέα αύξηση, ταμείο θα κάνουμε στο τέλος του χρόνου, καθώς ακόμη δεν έχουμε όλα τα δεδομένα για την πορεία της οικονομίας. Με βάση νόμο που ακολούθησε και ο ΣΥΡΙΖΑ, θα γίνουν οι εισηγήσεις και ο Υπουργός Εργασίας θα προτείνει το ύψος της αύξησης στο Υπουργικό Συμβούλιο που θα πάρει την τελική απόφαση».

«Πρόθεση της Κυβέρνησης είναι να υπάρχει κοινωνικό μέρισμα της ανάπτυξης στους εργαζόμενους, για όσα έχουν υποστεί όλα αυτά τα χρόνια. Ξέρουμε την οικονομική κρίση και τι πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια και ό,τι χρειάζονται στήριξη. Θα είναι μια δίκαιη απόφαση», επεσήμανε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Σχετικά με τις εκκρεμείς συντάξεις, ο Υπ. Εργασίας ανέφερε «190.000 πήραμε το καλοκαίρι του 2019, 150.000 ήταν τον χειμώνα και 120.000 είναι τώρα, καθώς τον Οκτώβριο κάναμε ρεκόρ σε σχέση με όλους τους προηγούμενους μήνες».

Όπως τόνισε, «στόχος μας είναι στο τετράμηνο, έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2022, να εκδώσουμε 100.000 συντάξεις και να έχουν τελειώσει όλες οι αιτήσεις για σύνταξη που είχαν υποβληθεί μέχρι το τέλος του 2019».

