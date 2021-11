Αθλητικά

Μαραθώνιος: Παπούλιας και Μαρινάκου οι νικητές στα 5 χλμ.

Ποιοί συμπλήρωσαν τις πρώτες τριάδες, σε άνδρες και γυναίκες, που πήραν μέρος στον αγώνα δρόμου.

Ο Χρήστος Παπούλιας και η Αναστασία Μαρινάκου ήταν οι νικητές στον αγώνα των 5 χλμ, του δεύτερου χρονικά στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του 38ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας. του δεύτερου χρονικά στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του 38ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας.

Ο χρόνος τους Χρήστου Παπούλια ήταν 14.45, ενώ ακολούθησαν οι Δημήτρης Τσάκαλος (14.46) και ο Γιώργος Τάσσης (14.57).

Στις γυναίκες πίσω από την Αναστασία Μαρινάκου (16.40), τερμάτισε η Ανθή Κυριακοπούλου (17.11) και η Μαρία Κάσσου (17.18).





Η μεγάλη γιορτή του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας ξεκίνησε το Σάββατο (13/11) με την τελετή έναρξης στον Τύμβο του Μαραθώνα και τις Λαμπαδηδρομίες, συνεχίστηκε με τον αγώνα των 10 χλμ και το πρωί της Κυριακής συνεχίστηκε με το αγώνισμα των 5 χλμ.





Την εκκίνηση έδωσαν ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης συνοδευόμενος από τον γενικό γραμματέα του ΣΕΓΑΣ Γιώργο Γιατρουδάκη και τον ταμία του ΣΕΓΑΣ Γιάννη Λιούμπα.

Οι κορυφαίοι δρομείς ξεκίνησαν από το πρώτο μπλοκ και όσοι βρέθηκαν στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο είδαν και μια μάχη στα τελευταία μέτρα για τη νίκη.









Πρώτος πέρασε τη γραμμή τερματισμού ο Χρήστος Παπούλιας με 14.45 επίδοση που αποτελεί ρεκόρ διαδρομής, αφού βελτιώνει το 14.47 του Ανδρέα Δημητράκη από το 2018. Δεύτερος ήταν ο Δημήτρης Τσάκαλος με 14.46, ενώ τρίτος ήταν ο Γιώργος Τάσσης με 14.57, ο οποίος το Σάββατο είχε αναδειχθεί νικητής στα 10χλμ.





Στις γυναίκες η Αναστασία Μαρινάκου κατάφερε αυτό που είχε βάλει στόχο, να πετύχει το «νταμπλ». Μετά την χθεσινή της νίκη στα 10χλμ. επικράτησε και στα 5χλμ. τερματίζοντας σε 16.40.









Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έκανε και κάτι μοναδικό, αφού έγινε η πρώτη γυναίκα που κερδίζει τόσο τα 5χλμ., όσο και τα 10χλμ. στις κούρσες που διεξάγονται στα πλαίσια του 38ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθήνας.









Επίσης, με την εξαιρετική της επίδοση με 16.40 ισοφάρισε το ρεκόρ διαδρομής που είχε η σπουδαία Κενυάτισσα δρομέας Ρόουζ Τσελίμο από το 2017.





Δεύτερη ήταν η Ανθή- Κοραΐνη Κυριακοπούλου με 17.11 και τρίτη η Μαρία Κάσσου με 17.18.





Ο νικτής των 5 χλμ, Χρήστος Παπούλιας (Παναθηναϊκός), δήλωσε μετά τον αγώνα: «Είμαι πολύ ευχαριστημένος που επιστρέψαμε στους αγώνες, με αρκετούς θεατές να μας εμψυχώνουν. Δεν περίμενα αυτή την επίδοση, συνεχίζουμε για τους αγώνες πρώτα κλειστού και μετά ανοιχτού και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον σύλλογό μου, τον Παναθηναϊκό, την οικογένειά μου που με στηρίζει και τον χορηγό μου την Polar».





Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν οι αθλητές που πήραν την δεύτερη και τρίτη θέση. Ο Δημήτρης Τσάκαλος του Γ.Σ. Αμαρουσίου τόνισε: «Είμαι αρκετά ευχαριστημένος, για μένα αυτός ο αγώνας ήταν προπονητικός.





Πριν από δύο εβδομάδες ήρθα πρώτος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανωμάλου δρόμου Κ23 και επόμενος στόχος μου είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου στο Δουβλίνο στα μέσα Δεκεμβρίου».













Από την πλευρά του ο Γιώργος Τάσσης (Σπαρτιακός) υποστήριξε: «Ήμουν πολύ κουρασμένος από χθες, αλλά είμαι και πολύ χαρούμενος. Ήθελα όμως να κάνω την τρέλα μου, όπως το 2019 και να τρέξω και 5χλμ. και 10χλ. Είμαι πολύ ευχαριστημένος».





Δεν μπορούσε να κρύψει την χαρά της η Αναστασία Μαρινάκου (ΓΕΑ Τρικάλων), η οποία νίκησε και στα 10 χλμ: «Νοιώθω υπέροχα αφού πέτυχα το στόχο μου που ήταν να κατακτήσω τις νίκες και στα 5 και στα 10.000 μέτρα. Να σημειώσω δηλαδή το νταμπλ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη.





Επίσης, σημείωσα και ρεκόρ διαδρομής που επίσης αποτελούσε στα 10.000 μέτρα στόχο μου. Μάλιστα τη διαδρομή δεν την ήξερα. Για τα 5.000 δεν το είχα σκεφτεί. Βγήκε στην πορεία. Ήξερα πως βρισκόμουν σε θαυμάσια κατάσταση.





Το να αγωνιστώ σήμερα στο πεντάρι ήταν ρίσκο, μετά το χθεσινό αγώνα, με τρεις ώρες μόλις ύπνο λόγω και της υπερέντασης. Τώρα θα ξεκουραστώ, ίσως αγωνιστώ στη Θεσσαλονίκη. Μετά ακολουθεί ο κλειστός στίβος. Το μήνυμα που θέλω να στείλω είναι να προσπαθούμε όλοι να βάζουμε στόχους και να τους πετυχαίνουμε».













Όσον αφορά τις αθλήτριες που ακολούθησαν, η Ανθή Κοραϊνη Κυριακοπούλου (ΓΣ Γλυφάδας) σχολίασε: «Είμαι πολύ ευχαριστημένη από την εμφάνιση μου. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδανικές και με βοήθησαν να σημειώσω ατομικό ρεκόρ. Ο κόσμος, όλοι μας, έχουμε την ανάγκη τέτοιων αγώνων. Θα κάνω ένα δεκάρι στον Άγιο Κοσμά και μετά θα στραφώ αποκλειστικά στον κλειστό και τα 1.500μ.»





Τέλος η Μαρία Κάσσου του Πανναξιακού είπε: «Πρώτη συμμετοχή μου στη διοργάνωση, και οι εντυπώσεις μου είναι καταπληκτικές. Καταχάρηκα τον αγώνα. Ο κόσμος είχε κατακλύσει τους δρόμους της Αθήνας, ενθάρρυναν όλους τους αθλητές, πανέμορφη ατμόσφαιρα.





Θέλω να είμαι εδώ, να ξανατρέξω και του χρόνου. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα δρόμου σε ανώμαλο έδαφος είναι ο επόμενος στόχος μου και θεωρώ πως θα είμαι στην ομάδα με βάση την εμφάνιση μου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα».