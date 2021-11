Κόσμος

Ουγγαρία - Ορμπάν: Δεν θέλουμε προσταγές από την ΕΕ

Η Ουγγαρία δεν θα φύγει από την ΕΕ, αλλά θέλουμε να την μεταρρυθμίσουμε, ισχυρίζεται ο Ούγγρος Πρωθυπουργός.

Η Ουγγαρία δεν θα φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα αντισταθεί στις προσπάθειες από τις Βρυξέλλες να υπονομεύσουν την κυριαρχία της, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν στο κόμμα του, Fidesz.

Ο εθνικιστής Ορμπάν, ο οποίος αντιμετωπίζει μια δύσκολη εκλογική αναμέτρηση τον επόμενο χρόνο, για πρώτη φορά μέσα σε περισσότερα από δέκα χρόνια, επανεξελέγη σήμερα πρόεδρος του Fidesz.

«Μετά την κομμουνιστική γραφειοκρατία... δεν θέλουμε νέες προσταγές τώρα από τις Βρυξέλλες», είπε ο Ορμπάν στους εκπροσώπους του κόμματος που ζητωκραύγαζαν, και προσέθεσε πως η Ουγγαρία θα απορρίψει τον δυτικό φιλελευθερισμό. «Δεν θα εγκαταλείψουμε το δικαίωμα να υπερασπιζόμαστε στα σύνορά μας... να σταματάμε τους μετανάστες... επιμένουμε πως ο γάμος στην Ουγγαρία είναι ανάμεσα σε έναν άνδρα και μια γυναίκα, πατέρας είναι ένας άνδρας και μητέρα είναι μια γυναίκα... και θα πρέπει να αφήσουν τα παιδιά μας στην ησυχία τους.»

Στην εξουσία από το 2010. ο 58χρονος Ορμπάν αυτοπροβάλλεται ως υπέρμαχος της πολιτιστικής ταυτότητας της Ουγγαρίας απέναντι στη μετανάστευση των μουσουλμάνων στην Ευρώπη και προστάτης των χριστιανικών αξιών απέναντι στον δυτικό φιλελευθερισμό. Η πολιτική αυτή του έχει χαρίσει δημοτικότητα στο εσωτερικό, ιδίως μεταξύ των ψηφοφόρων του Fidesz, αλλά έχει προκαλέσει επικρίσεις από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ακτιβιστές ΛΟΑΤΚΙ.

Ο Ορμπάν είπε πως η ΕΕ πρέπει να μεταρρυθμιστεί και πως σκοπός της Ουγγαρίας είναι να επιτύχει την αλλαγή, όχι να φύγει από την Ένωση στην οποία εντάχθηκε το 2004. «Δεν θέλουμε καθόλου να φύγουμε από την ΕΕ, δεν μπορούν να μας ξεφορτωθούν τόσο εύκολα», είπε. «Θέλουμε να κρατήσουμε την κυριαρχία μας και δεν θέλουμε να βρεθούμε σε Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης, αντί της ολοκλήρωσης».

Στις βουλευτικές εκλογές, που θα διεξαχθούν πιθανόν τον Απρίλιο του 2022, ο Ορμπάν θα αντιμετωπίσει ένα ενωμένο μέτωπο αντιπολιτευόμενων κομμάτων που περιλαμβάνει τους Σοσιαλιστές, φιλελεύθερους και το πρώην ακροδεξιό, νυν κεντροδεξιό, Jobbik. Της συμμαχίας των έξι κομμάτων ηγείται ο Πέτερ Μάρκι-Ζάι, ένας 49χρονος συντηρητικός καθολικός, πατέρας επτά παιδιών και δήμαρχος μιας μικρής πόλης που φαίνεται να ενσαρκώνει τις παραδοσιακές αξίες τις οποίες προασπίζει δημόσια ο Ορμπάν και θεωρείται σκληρός αντίπαλος.

Τις τελευταίες εβδομάδες ο Ορμπάν έδωσε διάφορες υποσχέσεις για δαπάνες περιλαμβανομένων 2 δισεκ. δολαρίων επιστροφής φόρου για τις οικογένειες, ενώ ενέτεινε την αντιμεταναστευτική ρητορική του.

