Λευκορωσία: Νέες κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Στο “στόχαστρο” ο εθνικός αερομεταφορέας Belavia. Κλιμακώνεται η μεταναστευτική κρίση.

Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται σήμερα να υιοθετήσουν νέο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Λευκορωσίας, έπειτα από την κλιμάκωση της έντασης, την τελευταία εβδομάδα, εξαιτίας της μεγάλης αύξησης της ροής μεταναστών και προσφύγων προς τα σύνορα των χωρών της ανατολικής πτέρυγάς της.

Ο βασικός στόχος των κυρώσεων θα είναι η εταιρεία Belavia, ο λευκορωσικός εθνικός αερομεταφορέας. Θα πρόκειται για το πέμπτο πακέτο μέτρων μετά τις προεδρικές εκλογές του Αυγούστου του 2020, το αποτέλεσμα των οποίων αμφισβήτησε η λευκορωσική αντιπολίτευση, καταγγέλλοντας νοθεία.

Η Belavia θα μπει στο “στόχαστρο” για τον φερόμενο ρόλο της στη μεταφορά προσφύγων και μεταναστών στο Μινσκ, από όπου οδηγούνται στα σύνορα με την Πολωνία, τη Λιθουανία και τη Λετονία, τρεις από τις 27 χώρες-μέλη της ΕΕ.

Χιλιάδες μετανάστες έχουν παγιδευτεί, υπό ολοένα πιο δύσκολες συνθήκες, στα σύνορα Λευκορωσίας-Πολωνίας: μετατράπηκαν στο μήλο της διπλωματικής έριδας ανάμεσα στον Λευκορώσο Πρόεδρο, Αλεξάντρ Λουκάσενκο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν τον αναγνωρίζει ως νόμιμο αρχηγό κράτους.

Το Σάββατο, ομάδα περίπου 50 μεταναστών κατάφερε να ρίξει φράκτη και περιπλανιόταν για αρκετές ώρες στην πολωνική επικράτεια, ώσπου τα μέλη της συνελήφθησαν από συνοριοφύλακες. Μεταφέρθηκαν κατευθείαν πίσω, πέρα από τα σύνορα με τη Λευκορωσία.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι συζητούν τις κυρώσεις σε βάρος της Λευκορωσίας εδώ και αρκετές ημέρες. Η διαδικασία προσέλκυσε την προσοχή στο ότι σχεδόν το 50% του στόλου της Belavia ανήκει σε εταιρείες εκμίσθωσης αεροσκαφών με έδρα την Ιρλανδία.

Μετά τη σημερινή ομοβροντία κυρώσεων, δεν αποκλείεται να αρχίσει να προετοιμάζεται νέα, η έκτη κατά σειρά, τόνισαν διπλωματικές πηγές στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Οι ίδιες πηγές εξάλλου υποβάθμισαν την απειλή του κ. Λουκάσενκο να κόψει τη ροή ρωσικού φυσικού αερίου προς την ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατηγορεί επί μήνες τον κ. Λουκάσενκο πως προσπαθεί να δημιουργήσει κρίση δίνοντας βίζες σε μετανάστες και πρόσφυγες και κατόπιν στέλνοντάς τους στην Ευρώπη, αποπειρώμενος έτσι να εκδικηθεί για τις ευρωπαϊκές κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τις Βρυξέλλες στην κυβέρνησή του εξαιτίας της καταστολής της λευκορωσικής αντιπολίτευσης μετά τις προεδρικές εκλογές του 2020. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αποκαλούν “υβριδική απειλή” τον τρόπο που ενεργεί ο Λευκορώσος Πρόεδρος.

