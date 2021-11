Life

“Το Πρωινό” - Πέτρος Φιλιππίδης: Η οργισμένη απάντηση στον Γιώργο Λέφα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς σχολιάζει τον ισχυρισμό του συναδέλφου του, ότι προσεγγίστηκε από τη σύζυγό του, Ελπίδα, για να καταθέσει υπέρ του.

Την έντονη αντίδραση του Πέτρου Φιλιππίδη, μέσα από τις φυλακές της Τρίπολης, προκάλεσαν όσα υποστήριξε ο ηθοποιός Γιώργος Λέφας σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ο κ. Λέφας, ούτε λίγο ούτε πολύ, υποστήριξε ότι η σύζυγος του Φιλιππίδη, Ελπίδα, τον προσέγγισε για να… βοηθήσει την κατάσταση, καταθέτοντας υπέρ του.

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Το Πρωινό” μεταδόθηκε η απάντηση του Πέτρου Φιλιππίδη, μέσω του δικηγόρου του:

«Ο Πέτρος Φιλιππίδης βρίσκεται στη φυλακή, μη δυνάμενος να μιλήσεις, να απαντήσει, να ακούσει. Προκαλεί θλίψη, άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί του πολλά χρόνια, χωρίς να έχουν εκφράσει ποτέ παράπονο, τώρα να διαγωνίζονται να σπιλώνουν τον Φιλιππίδη, κερδίζοντας λίγα λεπτά δημοσιότητας. Αυτή είναι η φύση ορισμένων ανθρώπων, χειροκροτούσαν στα εύκολα, “σταυρώνουν” στα δύσκολα».

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Συμβολική κατάληψη στο ΑΠΘ εν όψει 17ης Νοεμβρίου (βίντεο)

Χαλάνδρι - Δικηγόρος οφθαλμίατρου: Η 12χρονη αφόπλισε τη μητέρα της (βίντεο)

Κορονοϊός – Τζανάκης: η κορύφωση του κύματος της πανδημίας θα έρθει τον Δεκέμβριο