Ζευγάρι αρνητών από το Ηράκλειο δίνει “μάχη” με τον κορoνοϊό

Η γυναίκα είναι αρνήτρια του ιού με «πλούσια» δράση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στους αρνητές του εμβολιασμού αναφέρθηκε μιλώντας στο ΣΚΑΪ Κρήτης 92,1 ο καθηγητής Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Νίκος Τζανάκης.

Ο ίδιος αποκάλυψε πως ζευγάρι από χωριό του Ηρακλείου νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Αθήνας έχοντας προσβληθεί από κορονοϊό.

Μάλιστα τόνισε πως η γυναίκα είναι αρνήτρια του ιού με «πλούσια» δράση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και νοσηλεύεται σε κλινική Covid ενώ ο σύζυγός της «χαροπαλεύει στη ΜΕΘ».

Όπως ανέφερε ο κ. Τζανάκης πρόκειται για δύο σχετικά νέους ανθρώπους οι οποίοι δίνουν «μάχη» με τον ιό, κάτι το οποίο δεν θα γινόταν αν είχαν εμβολιαστεί.

