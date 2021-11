Κοινωνία

Τροχαία: “σαφάρι” ελέγχων με χιλιάδες παραβάσεις

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα των τροχονομικών ελέγχων.

Στο πλαίσιο διενέργειας στοχευμένων τροχονομικών ελέγχων, αστυνομικοί του Α΄ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Αττικής της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, πραγματοποίησαν την 9 και 10.11.2021 ειδικούς ελέγχους σε φορτηγά και λεωφορεία οχήματα, κατά μήκος του οδικού άξονα της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου και ειδικότερα στους Σταθμούς Διοδίων Καλαμακίου και Ελευσίνας.

Συνολικά, ελέγχθηκαν 2.412 φορτηγά και λεωφορεία οχήματα και βεβαιώθηκαν 1.044 παραβάσεις εκ των οποίων:

800 για υπέρβαση του ωραρίου εργασίας-ανάπαυσης από οδηγούς φορτηγών οχημάτων.

για υπέρβαση του ωραρίου εργασίας-ανάπαυσης από οδηγούς φορτηγών οχημάτων. 84 για υπέρβαση του ωραρίου εργασίας-ανάπαυσης από οδηγούς λεωφορείων οχημάτων.

για υπέρβαση του ωραρίου εργασίας-ανάπαυσης από οδηγούς λεωφορείων οχημάτων. 158 για υπέρβαση ορίου ταχύτητας από οδηγούς φορτηγών οχημάτων.

για υπέρβαση ορίου ταχύτητας από οδηγούς φορτηγών οχημάτων. 2 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας

Επιπλέον αφαιρέθηκαν 22 άδειες και πινακίδες κυκλοφορίας οχημάτων, καθώς επίσης και 2 άδειες οδήγησης.

Παρόμοιες ειδικές δράσεις θα επαναληφθούν, προκειμένου να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο οδικής ασφάλειας.

