Κοινωνία

Απογραφή 2021: Κίνημα “αρνητών”... ξεσηκώνει το twitter

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά τους αρνητές του κορονοϊού εμφανίστηκαν τώρα και οι αρνητές της απογραφής του 2021.

Η απογραφή για το 2021 έχει ξεκινήσει και ένα νέο «κίνημα» αρνητών έχει κάνει την εμφάνισή του.

Μετά τους αρνητές του κορονοϊού, της μάσκας και του εμβολίου τώρα και οι αρνητές της απογραφής.

Φαντάζει απίστευτο όμως είναι... ελληνικό!.

Οι «αρνητές της απογραφής», εφευρίσκουν απίθανους λόγους για να αποφύγουν τη διαδικασία, αλλά το ακόμα πιο περίεργο είναι ότι δεν εξηγούν την αιτία της άρνησης!

Αυτά είναι μερικά από τα tweets που βάζουν... φωτιά στο διαδίκτυο.

Σοβαρά τώρα; Είναι αυτό απογραφή; Έχετε την απαίτηση να συμπληρώσουμε τέτοιο έγγραφο; Ξεχάσατε να ρωτήσετε πόσες φορές πάμε στην τουαλέτα και πόσα βρακιά διαθέτουμε. Ρε ΔΕΝ ΠΑΤΕ ΚΑΛΑ! #απογραφη pic.twitter.com/r92wlkhvMD — Efh L (@gattisquared) November 12, 2021

Ήξερα άτομο, 96 ετών, χωρίς υποκείμενα νοσήματα που έκανε απογραφή και λίγες μέρες μετά πέθανε. #απογραφη2021 — Ντιπ Μυαλό (@deepmyalo) November 14, 2021

Υπάρχει επιδημία ψυχοπαθών ας το καταλάβουμε όσο είναι νωρίς#απογραφη2021 pic.twitter.com/3Xo594eVX3

— Γιάννης Συμψηρής (@simpsiris) November 14, 2021

Εμείς που είμαστε απογραφείς κ μας έστειλαν ενημερωτικό μειλ με συχνές ερωτήσεις, υπήρχε μέσα και αυτή η ερώτηση. Δεν απορούμε με τους αρνητές. ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ #απογραφη2021 #απογραφη pic.twitter.com/dWNc5mye3A — Mary Jane (@MaryJaneM024) November 14, 2021

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό”: Αποκαλύψεις για τη 49χρονη που πυροβόλησε τον γιατρό στο Χαλάνδρι (βίντεο)

Τρομοκρατική επίθεση στο Λίβερπουλ: Η στιγμή της έκρηξης (βίντεο)

Ο προπονητής τένις που κατηγορείται για κακοποίηση ανηλίκων (εικόνες)