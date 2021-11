Κοινωνία

ΕΛΣΤΑΤ για απογραφή πληθυσμού: Στηρίζουμε το μέλλον γιατί “όλοι μετράμε” (βίντεο)

Οδηγίες για την ηλεκτρονική αυτοαπογραφή. Τι ισχύει για όσους πολίτες δεν μπορέσουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ηλεκτρονικά.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2021, η οποία διενεργείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) σε ολόκληρη τη χώρα, με ημερομηνία αναφοράς την 22α Οκτωβρίου 2021.

Μέσω της απογραφής γίνεται η καταμέτρηση του πληθυσμού της Ελλάδας σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, Δήμο ή Κοινότητα και αυτοτελή οικισμό, καλύπτοντας όλη την επικράτεια (ηπειρωτική Ελλάδα, νησιά, παραμεθόριες περιοχές), ενώ παράλληλα συγκεντρώνονται στοιχεία για τα δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού και τις συνθήκες στέγασής του.

Οι γενικές απογραφές διενεργούνται λαμβάνοντας υπόψη τις πρωτόγνωρες συνθήκες εξαιτίας της πανδημίας της νόσου του κορονοϊού COVID-19 και βάσει κοινών μεθοδολογικών αρχών, κανόνων και προδιαγραφών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ενωσιακό Δίκαιο (Κανονισμός ΕΚ 763/2008) καθώς και στον Νόμο 4772/2021 (Α’ 17).

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στην απογραφή είναι υποχρεωτική και τα στοιχεία που συλλέγονται είναι εμπιστευτικά, δεν διαβιβάζονται ή κοινοποιούνται σε οποιονδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και χρησιμοποιούνται μόνο για την παραγωγή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της απογραφής δεν συλλέγονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Τρόπος διενέργειας

Ηλεκτρονική Αυτοαπογραφή:

Ένας απογραφέας της ΕΛΣΤΑΤ αφήνει στην κατοικία σας έναν κλειστό ανώνυμο φάκελο που περιέχει τον “ Μοναδικό Κωδικό Απογραφής ” της κατοικίας.

που περιέχει τον “ ” της κατοικίας. Ένας εκπρόσωπος του νοικοκυριού, έχοντας τον “Μοναδικό Κωδικό Απογραφής” και τον κωδικό του στο taxisnet μπορεί μέσω της ψηφιακής πύλης του δημοσίου τομέα www.gov.gr να απογράψει την κατοικία και όλα τα μέλη του νοικοκυριού.

Όσοι πολίτες δεν μπορέσουν, για οποιονδήποτε λόγο, να αυτοαπογραφούν ηλεκτρονικά μέχρι και τις 26 Νοεμβρίου, θα απογραφούν από τον απογραφέα της περιοχής τους με τη διαδικασία της προσωπικής συνέντευξης.

Τα άτομα που διαμένουν σε συλλογικά καταλύματα όπως καταυλισμοί, στρατόπεδα, μοναστήρια, δομές φιλοξενίας μεταναστών/προσφύγων και ασυνόδευτων ανηλίκων, Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης μεταναστών/προσφύγων, οίκοι ευγηρίας, οικοτροφεία, άσυλα, κλινικές χρόνιών νοσημάτων, δομές φιλοξενίας αστέγων κ.λπ. απογράφονται από ειδικούς απογραφείς, με τη διαδικασία της προσωπικής συνέντευξης.

Κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, οι περίπου 60.000 απογραφείς της ΕΛΣΤΑΤ φέρουν, εκτός από την αστυνομική τους ταυτότητα, ειδική κονκάρδα με το σήμα της ΕΛΣΤΑΤ, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία τους, καθώς και έντυπο ορισμού με τη φωτογραφία τους και σφραγίδα της ΕΛΣΤΑΤ. Τέλος, είναι υποχρεωμένοι να τηρούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς της νόσου του κορονοϊού COVID-19.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επί της διαδικασίας της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2021, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στον τηλεφωνικό αριθμό: Τηλ.: 211 1212032 ή να απευθύνονται στο e-mail: census2021@statistics.gr.

