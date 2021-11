Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Δεκάδες ασθενείς υπέκυψαν σε επιπλοκές της COVID-19, το τελευταίο 24ωρο, αυξάνοντας τον απολογισμό της πανδημίας. Την ίδια, ώρα σε υψηλά επίπεδα διατηρείται ο αριθμός των διασωληνωμένων που δίνουν “μάχη” στις ΜΕΘ, κορυφώνοντας την ανησυχία για την πίεση που δέχεται το ΕΣΥ.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Παρασκευή 6.862 νέα κρούσματα κορονοϊού. Από αυτά, 14 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 11 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Όσον αφορά στη γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων, στην Αττική εντοπίστηκαν 1.491, στη Θεσσαλονίκη 1.194 και στη Λάρισα 344.

Οι υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες με τριψήφιο αριθμό κρουσμάτων είναι αλφαβητικά οι:

Αιτωλοακαρνανία

Αχαΐα

Έβρος

Ημαθία

Ιωάννινα

Κοζάνη

Μαγνησία

Πέλλα

Πιερία

Σέρρες

Τρίκαλα

Φθιώτιδα

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ

