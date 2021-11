Οικονομία

Επίδομα θέρμανσης: Άνοιξε η πλατφόρμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση από την ΑΑΔΕ για την υποβολή των αιτήσεων, Βήμα βήμα η διαδικασία.



Ανοιξε αργά το βράδυ της Δευτέρας η ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση από την ΑΑΔΕ, όπου οι δικαιούχοι μπορούν μέχρι και τις 15 Δεκεμβρίου να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις, ώστε να λάβουν το επίδομα θέρμανσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση για τα καύσιμα (υγραέριο, καυσόξυλα, βιομάζα- πέλετ, θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης) η καταβολή του επιδόματος γίνεται ανάλογα με την ημερομηνία καταχώρησης των παραστατικών με καταληκτική ημερομηνία την 15η Απριλίου 2022.

Ειδικά για το φυσικό αέριο καταχωρίζονται έως την 31η Μάϊου 2022 δικαιολογητικά αγορών της περιόδου από 1.10.2021 έως 31.3.2022 με ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού πληρωμής έως την 16η Μάϊου 2022.

Βήμα - βήμα οι ενέργειες που πρέπει κάνει ο κάθε ενδιαφερόμενος:

Εκδήλωση ενδιαφέροντος) Επιλέγω αν διαμένω σε μονοκατοικία ή πολυκατοικία Επιλέγω αν είμαι ιδιοκτήτης ή ένοικος οπότε συμπληρώνω τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη Επιλέγω είδος καυσίμου Συμπληρώνω τον Αριθμό παροχής ρεύματος Επιλέγω οικισμό Συμπληρώνω τα τμ της κατοικίας Συμπληρώνω τον IBAN στο myAADE

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: ανεμβολίαστη έγκυος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Θεοδωρίδου: Ο κορονοϊός θα παραμείνει μαζί μας όπως και ο ιός της γρίπης

Τροχαίο στον Δομοκό: Οικογένεια ξεκληρίστηκε στην άσφαλτο (εικόνες)