Επίδομα θέρμανσης: πότε θα καταβληθούν τα χρήματα

Θα προηγηθούν όσοι ήταν δικαιούχοι και πέρσι. Δείτε αναλυτικά όλες τις ημερομηνίες.

Ως τη 10η Δεκεμβρίου θα έχουν πληρωθεί το επίδομα θέρμανσης όσοι υποβάλουν αίτηση έως το τέλος του μήνα και ήταν επίσης δικαιούχοι του κατά τη χειμερινή περίοδο 2020/2021, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε αργά χθες Δευτέρα το βράδυ.

Οι νέοι δικαιούχοι που προέκυψαν είτε από την διεύρυνση των κριτηρίων, εισοδηματικών και περιουσιακών, είτε λόγω της χορήγησης του επιδόματος σε νέες κατηγορίες πολιτών που χρησιμοποιούν άλλες μορφές θέρμανσης, όπως φυσικό αέριο, τηλεθέρμανση ή καυσόξυλα (σε περιοχές με πάνω από 2.500 κατοίκους και κάτω από 3.500 κατοίκους που πέρυσι δεν περιλαμβανόταν στον κατάλογο των δικαιούχων), θα λάβουν την προκαταβολή έως το τέλος Δεκεμβρίου, υπό την προϋπόθεση ότι και αυτοί θα κάνουν την αίτηση έως το τέλος Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ το ποσό επιδόματος θέρμανσης καταβάλλεται σε τρεις δόσεις:

Έως την 30ή Δεκεμβρίου 2021 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 30ή Νοεμβρίου 2021 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 15η Δεκεμβρίου 2021.

Έως την 28η Φεβρουαρίου 2022 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 31η Ιανουαρίου 2022 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 15η Φεβρουαρίου 2022.

Έως την 29η Απριλίου 2022 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 31η Μαρτίου 2022 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 15η Απριλίου 2022. Ειδικά για το φυσικό αέριο θα καταχωρούνται έως την 31η Μαΐου 2022 δικαιολογητικά αγορών της περιόδου 1.10.2021 έως 31.03.2022 με ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού πληρωμής έως την 16η Μαΐου 2022 και το αντίστοιχο ποσό επιδόματος θα καταβάλλεται έως την 15η Ιουνίου 2022.

Η καταβολή των ανωτέρω δόσεων πραγματοποιείται μετά την αφαίρεση της καταβληθείσας προκαταβολής.

