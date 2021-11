Πολιτική

Κορονοϊός – Βορίδης: Τα μέτρα λαμβάνονται ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας

Ο Υπουργός Εσωτερικών, χαρακτήρισε παράλογες και παραληρηματικές τις απόψεις κάποιων αρνητών της πανδημίας και των εμβολίων.

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, καλεσμένος στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» και κληθείς να σχολιάσει τη δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε στο χθεσινό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στην οποία η πλειοψηφία των ερωτηθέντων απάντησε ότι τα μέτρα που ελήφθησαν για την αναχαίτιση της πανδημίας είναι καθυστερημένα, απάντησε ότι «τα μέτρα λαμβάνονται ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας», εξηγώντας ότι αν η Κυβέρνηση είχε σπεύσει να λάβει μέτρα νωρίτερα, τότε οι ίδιοι που διαμαρτύρονται σήμερα ότι τα μέτρα είναι καθυστερημένα, μπορεί να τα χαρακτήριζαν αχρείαστα.

Ο κ. Βορίδης έκανε λόγο για «πανδημία ανεμβολίαστων» σε συντριπτικά ποσοστά και υπογράμμισε ότι «το εμβόλιο μας έδωσε τη δυνατότητα να μετατραπεί ο ιός από απόλυτα φονικό όπλο σε διαχειρίσιμο».

Ο Υπουργός Εσωτερικών τόνισε ότι οι απόψεις κάποιων αρνητών των εμβολίων και των διασωληνώσεων, είναι παράλογες και παραληρηματικές, σπεύδοντας να συμπληρώσει ότι κάποιοι άλλοι αντί να πάρουν ξεκάθαρη θέση, χαϊδεύουν τα αυτιά αυτών των ακροατηρίων μη καταλογίζοντας τους, τις ευθύνες που τους αναλογούν.

Ο κ. Βορίδης απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων του πάνελ, είπε επίσης ότι η άποψη που διατυπώνεται από κάποιους και υιοθετείται και από την αξιωματική αντιπολίτευση ότι η Κυβέρνηση ευθύνεται για τους θανάτους από την πανδημία είναι λανθασμένη και επικίνδυνη, γιατί απαλλάσσει όσους έχουν ουσιαστικές ευθύνες, λέγοντας κατηγορηματικά ότι αν όλοι είχαν εμβολιαστεί τα επιδημιολογικά δεδομένα θα ήταν εντελώς διαφορετικά.





