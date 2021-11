Αθλητικά

Κορονοϊός: Ατρόμητος - ΠΑΟΚ “στον αέρα” λόγω κρουσμάτων

Ποιοι βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό. Η ομάδα του Περιστερίου θα ζητήσει αναβολή του αγώνα με τον ΠΑΟΚ.



Κρούσματα κορονοϊού εντοπίστηκαν στην ομάδα του Ατρόμητου, όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της η ομάδα των δυτικών προαστίων.

Συγκεκριμένα, θετικοί στον κορονοϊό βρέθηκαν ο τεχνικός Γιώργος Παράσχος, ο βοηθός του Παναγιώτης Γκουτσίδης και ο γυμναστής Γιώργος Πήδουλας, οι οποίοι τέθηκαν σε απομόνωση.

Η ομάδα του Περιστερίου έκανε επίσης γνωστή την πρόθεσή της να ζητήσει αναβολή του αγώνα πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ, που είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 21 Νοεμβρίου στο Περιστέρι.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοινώνει ότι στους καθιερωμένους ελέγχους που διενεργούνται για τον COVID-19 διαπιστώθηκαν τρία κρούσματα κορονοϊού και όλα αφορούν μέλη του τεχνικού.

Συγκεκριμένα, θετικοί εντοπίστηκαν ο προπονητής της ομάδας μας, Γιώργος Παράσχος, ο άμεσος βοηθός του, Παναγιώτης Γκουτσίδης και ο γυμναστής, Γιώργος Πήδουλας και ως εκ τούτου ακολουθώντας κατά γράμμα το πρωτόκολλο οι νοσούντες έχουν ήδη τεθεί σε καραντίνα.

Κατόπιν αυτών των εξελίξεων, η ΠΑΕ Ατρόμητος θα αιτηθεί από τη διοργανώτρια Αρχή αναβολή της αναμέτρησης κόντρα στον ΠΑΟΚ στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Super League, που είναι προγραμματισμένη για την προσεχή Κυριακή (21/11, 19:30) στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου».

