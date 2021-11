Αθλητικά

ATP Finals – Τσιτσιπάς: Αποσύρθηκε λόγω τραυματισμού

Ο Έλληνας πρωταθλητής δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που τον βασανίζει από το Paris Masters.

Πρόωρα ολοκληρώθηκαν για τον Στέφανο Τσιτσιπά οι ATP Finals στο Τορίνο, καθώς ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας αποχώρησε από τη διοργάνωση, λόγω του προβλήματος που τον ταλαιπωρεί στον δεξιό αγκώνα.

Ο Τσιτσιπάς επρόκειτο απόψε (22:00) να αντιμετωπίσει τον Νορβηγό Κάσπερ Ρούουντ, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του «πράσινου» ομίλου, ωστόσο, μετά την εξέλιξη αυτή, τη θέση του Έλληνα τενίστα θα πάρει ο Βρετανός Κάμερον Νόρι.

Λόγω του συγκεκριμένου προβλήματος στον αγκώνα, ο Τσιτσιπάς δεν ολοκλήρωσε τον αγώνα κόντρα στον Αυστραλό Αλεξέι Πόπιριν στο Paris Masters (3/11), ενώ γνώρισε την ήττα με 6-4, 6-4 από τον Ρώσο Αντρέι Ρούμπλεφ στην πρεμιέρα των ATP Finals, που διεξάγονται στο Τορίνο.

«Πήρα την πολύ δύσκολη απόφαση να αποσυρθώ από τους τελικούς (σ.σ. της ATP) του 2021, εξαιτίας του τραυματισμού μου στον αγκώνα που με ενοχλεί για μερικές εβδομάδες τώρα» δήλωσε ο Τσιτσιπάς για την επιλογή του να αποχωρήσει από τους ATP Finals και συμπλήρωσε: «Είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση από την πλευρά μου και δούλευα πραγματικά σκληρά αυτή τη χρονιά για να καταφέρω να παίξω στους τελικούς και να είμαι μέρος αυτής της καταπληκτικής διοργάνωσης, αλλά δυστυχώς δεν θα μπορέσω να συνεχίσω».

