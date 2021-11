Οικονομία

Travvy Awards 2021: Η Ελλάδα μεγάλη νικήτρια στα “Όσκαρ του τουρισμού”

Η Ελλάδα κατέκτησε τέσσερις κορυφαίες διακρίσεις κατά τη φετινή διοργάνωση των αμερικανικών βραβείων.

Τέσσερις κορυφαίες διακρίσεις κατέκτησε η Ελλάδα κατά τη φετινή διοργάνωση των αμερικανικών βραβείων Travvy Awards, που χαρακτηρίζονται ως τα Όσκαρ της αμερικανικής τουριστικής βιομηχανίας.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα αναδείχθηκε:

καλύτερος (χρυσός) προορισμός στην Μεσόγειο (Best Destination - Mediterranean),

καλύτερος (χρυσός) διεθνής προορισμός κρουαζιέρας (Best Cruise Destination International),

καλύτερος (χρυσός) διεθνής προορισμός για τουρισμό πολυτελείας (Best Luxury Destination International), και

δεύτερος καλύτερος (ασημένιος) διεθνής προορισμός τουρισμού περιπέτειας (Silver Expedition / Adventure Destination International).

Κάθε χρόνο, τα Travvy Awards αναγνωρίζουν και βραβεύουν τους κορυφαίους διεθνείς προορισμούς, διοργανωτές ταξιδίων και τουριστικές/ταξιδιωτικές εταιρείες, όπως επιλέγονται από στελέχη της τουριστικής βιομηχανίας της χώρας. Φέτος, στη σχετική ψηφοφορία συμμετείχαν περισσότεροι από 90.000 επαγγελματίες της τουριστικής αγοράς, οι οποίοι εκδήλωσαν τις προτιμήσεις τους σε 140 επιμέρους κατηγορίες.

Η τελετή απονομής των βραβείων πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο Μαϊάμι των ΗΠΑ, με την παρουσία στελεχών της αμερικανικής τουριστικής βιομηχανίας, εκπροσώπων εθνικών οργανισμών τουρισμού και πολυάριθμων δημοσιογράφων.

Τα ελληνικά βραβεία παρέλαβε ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΕΟΤ ΗΠΑ & Καναδά, Κωνσταντίνος Χαροκόπος.

