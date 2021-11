Αθλητικά

FIBA Europe Cup: Ιωνικός και Περιστέρι αποχαιρέτησαν την διοργάνωση

Με ψηλά το κεφάλι ολοκλήρωσε ο Ιωνικός τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του, ενώ και το Περιστέρι έχασε την πρόκριση. Αντίο με νίκη για τον Ηρακλή.



Με ψηλά το κεφάλι ολοκλήρωσε ο Ιωνικός τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του. Οι Νικαιώτες, οι οποίοι είχαν αποκλειστεί πρόωρα από τη φάση των «16» του FIBA Europe Cup, συνέτριψαν εντός έδρας με 93-79 την πορτογαλική Σπόρτινγκ, για την 6η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου, ολοκληρώνοντας την παρουσία τους στον 6ο όμιλο με ρεκόρ 3-3 και υποχρεώνοντας την πρωτοπόρο στη δεύτερη ήττα της.

Η διάρκεια του Ιωνικού στο κομμάτι της παραγωγικότητας, σημειώνοντας +20 πόντους σε κάθε δεκάλεπτο, σε συνδυασμό με την αποφασιστική άμυνα του πρώτου ημιχρόνου, απλοποίησαν τα πράγματα για την ελληνική ομάδα, που είχε στον πάγκο της τον Θανάση Γιαπλέ αντί του Κούρο Σεγκούρα (απουσίασε λόγω ασθένειας). Ουσιαστικά οι Νικαιώτες μπήκαν πρόωρα σε τροχιά νίκης, καθώς με πρωταγωνιστές του Χουγκάζ (28π., 6/14τρ., 11ρ.), Τζέρμαν (23π.) εξασφάλισαν μία διαφορά ασφαλείας 16 πόντων στο τέλος του πρώτου εικοσαλέπτου (52-36) και με συντήρηση δυνάμεων στην επανάληψη έφτασαν απρόσκοπτα στη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 23-19, 52-36, 73-55, 93-79

Οι συνθέσεις:

ΙΩΝΙΚΟΣ: Αρσενόπουλος 5 (1), Χατζηκυριάκος 6 (2), Χουγκάζ 28 (6), Τζέρμαν 23, Γκιουζέλης 8 (2), Κολοβέρος 9, Μουσταφά 5, Όουενς 9.

ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ: Φοφανά 6 (2), Αραούχο 2, Καρντόσο 3 (1), Μαχάδο 4, Ρελβάο 4, Βεντούρα 16 (1), Ντάουνς 6, Μάρτιν 6, Μοντέιρο 5 (1), Ομλίντ 10 (1), Πάτον 11, Γουίλιαμς 6 (1).

Έχασε την πρόκριση το Περιστέρι

Το... θαύμα που έψαχνε το Περιστέρι στο Ιλσχόφεν της Γερμανίας κόντρα στους Μέρλινς Κραϊλσχάιμ (νίκη με διαφορά 11 πόντων) δεν ήρθε ποτέ... Η ομάδα των δυτικών προαστίων, ηττήθηκε με το «βαρύ» 78-55 από το συγκρότημα του Σεμπάστιαν Γκλάιμ στην 6η και τελευταία αγωνιστική του 7ου ομίλου του FIBA Europe Cup και τερμάτισε στην τρίτη θέση με ρεκόρ 2-4. Προκρίθηκαν ως πρώτοι οι γηπεδούχοι, που ολοκλήρωσαν την παρουσία τους στον όμιλο με ρεκόρ 4-2. Στα play-in ως δεύτεροι οι Μπάκεν Μπέαρς.

Στην «Arena Hohenlohe» το Περιστέρι έδειξε ανταγωνιστική εικόνα μέχρι το 7ο λεπτό, όσο έβρισκε λύσεις από τους Χρυσικόπουλο και Τσαντ Μπράουν. Από το 16-15 και μετά, ωστόσο, οι Γερμανοί κατάφεραν να «χτίσουν» πάλι μία μικρή διαφορά, κλείνοντας την πρώτη περίοδο στο -5 (22-17).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι «κυανοκίτρινοι» άρχισαν να χάνουν την επαφή τους με το σκορ. Τα λάθη στην επίθεση και η χαλαρότητα στην άμυνα, επέτρεψε στους Μέρλινς να «τρέξουν» ένα σερί 15-2, με το Περιστέρι να σημειώνει μόλις ένα καλάθι με τον Μίλερ στο 6’58’’ (28-19) και να σκοράρει ξανά στο 3’21’’ με τον Μορέιρα (37-21). Η «αναιμική» εικόνα της ελληνικής ομάδας στην επίθεση συνεχίστηκε ως το φινάλε της περιόδου, με τους Γερμανούς να φτάνουν στο +19 (44-25) με δίποντο του Ντέξτερ Ντεσόν Χάρις στην εκπνοή.

Η... κατηφόρα συνεχίστηκε και στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, με τους Μέρλινς να ανεβάζουν τη διαφορά στο +28 στο 5’40’’ με ένα σερί 11-2 (55-27) και να μετατρέπουν σε... τυπική διαδικασία το υπόλοιπο του αγώνα. Το Περιστέρι έβγαλε στη συνέχεια μία μικρή «αντίδραση» και με ένα σερί 13-5 από καλάθια των ΜακΚρι και Κατσίβελη, έριξε λίγο τη διαφορά στο -20 (60-40) στο φινάλε του δεκαλέπτου.

Στην τελευταία περίοδο οι Γερμανοί έριξαν «στροφές», το Περιστέρι συντηρώντας ωστόσο, τη διαφορά πάνω απ’ τους 20 πόντους, μέχρι το τελικό …… που «σφράγισε» τις προσπάθειες των δύο ομάδων.

Οι Μπόγκνταν Ραντοσάβλιεβιτς (17π.) και Ντέξτερ Ντεσόν Χάρις (15π.), «καθάρισαν» για τους Μέρλινς, μόνο ο Χρυσικόπουλος (11π.) πάλεψε απ’ την πλευρά του Περιστερίου.

Τα δεκάλεπτα: 22-17, 44-25, 60-40, 78-55

Οι συνθέσεις:

ΜΕΡΛΙΝΣ ΚΡΑΪΛΣΧΑΪΜ (Σεμπάστιαν Γκλάιμ): Ενγκοζί 1, Κιντζέκα 5, Α. Κοβάσεβιτς 2, Ντ. Κοβάσεβιτς 3 (1), Σάβατζ, Μπλεκ 5 (1), Ντεσόν Χάρις 15 (1), Λασισί 8 (2), Λιούς 5 (1), Ραντοσάβλιεβιτς 17 (3), Σορτς 9, Στάκεϊ 8 (2).

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Σωτήρης Μανωλόπουλος): Χάγκινς 2, ΜακΚρι 12 (2), Πέτεγουεϊ 2, Σαλούστρος 6, Μορέιρα 10, Χρυσικόπουλος 11 (1), Κατσίβελης 6, Μπράουν 4, Μίλερ 2.

Αντίο με νίκη για τον Ηρακλή

Τυπική διαδικασία, αγώνας άνευ σημασίας και αυλαία στην ευρωπαϊκή φετινή του παρουσία, με νίκη 83-82. Ο Ηρακλής της Ευρώπης, με εξαίρεση το ξεκίνημα και την πρόκριση στους αγώνες που προηγήθηκαν του 5ου ομίλου, στη «φούσκα» της Σόφιας, δεν δικαιολόγησε την παρουσία του εκτός συνόρων.

Η Μόρναρ Μπαρ ήταν το μοναδικό του «θύμα» στο Ιβανώφειο σε μια κόντρα που είχε χαρακτήρα προπονητικό για τους γηπεδούχους, αφού οι ελπίδες για κάτι περισσότερο από τη συμμετοχή στο FIBA Europe Cup είχαν εξανεμιστεί πριν από πολύ καιρό. Η ομάδα του Μαυροβουνίου πήρε μια μικρή διαφορά στο τέλος, με τον Ηρακλή να έχει δώσει χώρο και χρόνο σε παίκτες που θα του είναι χρήσιμοι στην προσπάθεια επιβίωσης στην ελληνική λίγκα. Ο Κώστας Μέξας επανένταξε τον Γάιο Σκορδίλη που αγωνίστηκε με επιτυχία, με αποτελεσματικότητα και αρκετά μεγάλη διάθεση και δεν ξέχασε τον Κουζέλογλου, τον νεαποκτηθέντα Σταμάτη και τον Φίλιο, δίνοντας και σε αυτούς κομμάτι της δυνατής... προπόνησης.

Στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού υπήρχε ισορροπία, στο τέλος το +7 των φιλοξενούμενων ήταν πλεονέκτημα αλλά όχι καθοριστικό καθότι οι κυανόλευκοι επέστρεψαν για να διεκδικήσουν την πρώτη τους νίκη. Και το κατάφεραν με ένα κόψιμο, στην εκπνοή του αγώνα, από τον Αγραβάνη. Οι Μαυροβούνιοι διαμαρτυρήθηκαν ότι ήταν αντικανονικό και έπρεπε να μετρήσει καλάθι (και μάλιστα νίκης) αλλά, οι διαιτητές δεν ενέδωσαν

Τα δεκάλεπτα: 21-17, 43-40, 64-64, 83-82

Οι συνθέσεις:

ΗΡΑΚΛΗΣ: Αγραβάνης 6(1), Κουζέλογλου 10(1), Παπαδάκης 5(1), Πετανίδης, Ντάνιελς 7, Ντάγκλας 12 (2), Λιντς 7, Γούλριτζ 8 (1), Φίλιος 2, Σταμάτης 9 (2).

ΜΟΡΝΑΡ ΜΠΑΡ: Μιχαϊλοβιτς 20 (2), Ντέιβις 15(1), Γκόρντιτς 11(2), Σ. Μίκοβιτς 5, Μόσλεϊ 8, Σμιθ 12, Λάζιτς 8, Γέρεμιτς 15(3), Ζιβάνοβιτς, Μ. Μίκοβιτς, Ρακόσεβιτς.

