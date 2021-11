Πολιτική

Οικονόμου για διάγγελμα Μητσοτάκη: Στόχος να μείνουν ανοικτές Οικονομία και Κοινωνία

Το ταξίδι του Πρωθυπουργού στη Βρετανία, οι τουρκικές προκλήσεις και οι ανατιμήσεις, ήταν μεταξύ των θεμάτων στα οποία αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Ολοκληρώθηκε χθες η επίσκεψη του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Λονδίνο. Στη διάρκεια της επίσκεψης είχε συνάντηση με τον Βρετανό ομόλογό του, Μπόρις Τζόνσον, συναντήσεις με επενδυτές και ομογενείς ενώ παραχώρησε σειρά συνεντεύξεων σε μέσα μαζικής ενημέρωσης της Μεγάλης Βρετανίας», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Η επίσκεψη αυτή πιστοποιεί εύγλωττα τη συνολική αναβάθμιση της Ελλάδος και τον πρωταγωνιστικό ρόλο που έχει αναλάβει διεθνώς η χώρα μας ως αποτέλεσμα σχεδιασμού και εργώδους προσπάθειας.

Στη διάρκεια της συνάντησής του με τον Βρετανό Πρωθυπουργό, ο κ. Μητσοτάκης ανέπτυξε την επιθυμία της Ελλάδος για στενότερη συνεργασία, στον εμπορικό, οικονομικό και τουριστικό τομέα. Έθεσε στον κ. Τζόνσον επίσημα το αίτημα της Ελλάδος για επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα σημειώνοντας ότι πλέον έχει έρθει η ώρα για την ικανοποίηση του αιτήματος αυτού και την αποκατάσταση του μνημείου στην ολότητά του στο Μουσείο της Ακρόπολης».

Όπως είπε ο κ. Οικονόμου, ο Πρωθυπουργός «αναφέρθηκε επίσης στον αποσταθεροποιητικό ρόλο της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο που δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας για διάλογο τονίζοντας παράλληλα ότι η Ελλάδα είναι πάντοτε έτοιμη να συζητήσει υπό την προϋπόθεση σεβασμού του διεθνούς δικαίου συμπεριλαμβανομένου και του δικαίου της θάλασσας.

Υπογράμμισε ταυτόχρονα την αδιαλλαξία και την επιθετικότητα που εξακολουθεί να επιδεικνύει η Άγκυρα με νέες παράνομες προκλητικές ενέργειες και απειλές στα Βαρώσια και τις θαλάσσιες ζώνες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τόνισε πως η ακύρωση των παράνομων τουρκικών μεθοδεύσεων στα Βαρώσια αποτελεί ουσιαστικά προϋπόθεση για την ευόδωση των προσπαθειών επανέναρξης των διαπραγματεύσεων.

Στις συνεντεύξεις του στα βρετανικά μέσα ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι τα Γλυπτά του Παρθενώνα βρίσκονται στο Λονδίνο επειδή εκλάπησαν από τον Λόρδο Έλγιν και δεν θα συμβιβαστούμε με την ιδέα ή απλώς την πρόταση του δανεισμού τους. Τόνισε παράλληλα ότι η προσέγγιση σύμφωνα με την οποία τα γλυπτά ανήκουν στο Βρετανικό Μουσείο επειδή βρίσκονται εκεί για πάρα πολύ καιρό είναι αναχρονιστική και προφανώς δεν γίνεται και αποδεκτή».

Για το διάγγελμα Μητσοτάκη

Ακολούθως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, ανέφερε ότι «ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθυνθεί σήμερα στους πολίτες για την πανδημία και τη συνεχή προσπάθεια για την ανάσχεσή της και τη διαχείριση των επιπτώσεών της.

Νωρίτερα σήμερα το πρωί υπέγραψε την απόφαση σύμφωνα με την οποία ενεργοποιείται η διαδικασία επίταξης ιδιωτών γιατρών προκειμένου να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο ΕΣΥ.

Η στρατηγική που ακολουθεί η Κυβέρνηση αποβλέπει πρωτίστως στην υγειονομική ασφάλεια αλλά ταυτόχρονα και στην ανάγκη να μην ξανακλείσει η οικονομία και να μείνει η κοινωνία ανοιχτή. Η πανδημία επιμένει, δημιουργεί ένα πλέγμα συνεπειών για την πατρίδα μας, η αντιμετώπιση και η υπέρβαση των οποίων απαιτεί σχέδιο, στρατηγική και προσήλωση στον στόχο. Αυτό είναι που έκανε και εξακολουθεί να κάνει η κυβέρνησή μας», τόνισε ο κ. Οικονόμου.

Ηλιόπουλος: «Μία ντουζίνα διαγγέλματα για τις αποτυχίες Μητσοτάκη»

Σε δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσου Ηλιόπουλου, αναφέρεται πως «Εδώ και δύο χρόνια ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να αντιμετωπίσει την πανδημία με διαγγέλματα. Όχι με ενίσχυση του ΕΣΥ και στήριξη των υγειονομικών, όχι με μέτρα για τις εστίες υπερμετάδοσης όπως σχολεία και μέσα μεταφοράς, όχι με δωρεάν μαζικά τεστ και ιχνηλάτηση, όχι με σοβαρή και στοχευμένη καμπάνια εμβολιασμού για αυτούς που απέτυχε να πείσει με τις λίστες Πέτσα. Άραγε πόσο θα κρατήσει το τελευταίο μίλι κ. Μητσοτάκη; Περιμένουμε έστω και τώρα να ακούσετε όσα φωνάζουν οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής. Αυτοί που εσείς έχετε εγκαταλείψει. Μπορείτε άραγε με ειλικρίνεια να απαντήσετε σε ένα απλό ερώτημα: πόσους συμπολίτες μας χάσαμε εκτός ΜΕΘ, επειδή εσείς φροντίσατε να μην ενισχυθεί το ΕΣΥ; Ο κ. Μητσοτάκης με μία ντουζίνα διαγγέλματα δεν προσπαθεί να αντιμετωπίσει ούτε την πανδημία ούτε να σώσει ανθρώπινες ζωές, αλλά την οργή του κόσμου για την παταγώδη αποτυχία του»

Ανατιμήσεις: Η Κυβέρνηση στο πλευρό των πολιτών

Περνώντας αμέσως μετά στον τομέα της Οικονομίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε πως «η χώρα παρουσίασε το τρίτο χαμηλότερο ποσοστό πληθωρισμού στην ΕΕ σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν για τον Οκτώβριο. Οι αυξήσεις στις διεθνείς τιμές ενέργειας δημιουργούν πανευρωπαϊκό πρόβλημα που απεικονίζεται στην άνοδο του πληθωρισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πρόκειται για ένα καθολικό ευρωπαϊκό ζήτημα που προφανώς πλήττει και τη χώρα μας και τα ελληνικά νοικοκυριά.

Η Κυβέρνηση ανέγνωσε έγκαιρα το πρόβλημα, διέγνωσε τις διαστάσεις του και τρέχει ένα σχέδιο ανάσχεσης και αναστροφής των συνεπειών, ένα σχέδιο ανάσχεσης και αναστροφής πρωτογενών και δευτερογενών ανατιμήσεων. Θέλω να υπενθυμίσω ότι μέχρι σήμερα έχει εκπονηθεί ένα σχέδιο στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων που ξεπερνά τα 600 εκατ. ευρώ».

Και ο κ. Οικονόμου τόνισε: «Ως προϊόν των ενεργειών μας και των μέτρων που πολύ έγκαιρα πήραμε, η χώρα μας κατατάσσεται στην τρίτη θέση με το χαμηλότερο πληθωρισμό, καταγράφοντας αύξηση 2,8%, σαφώς χαμηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ που ήταν 4,4%. Όπως μάλιστα επισημαίνεται από την Eurostat, ο ετήσιος πληθωρισμός αυξήθηκε και στα είκοσι επτά κράτη-μέλη με την ενέργεια να αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα ανατιμήσεων, καθώς οι τιμές της αυξήθηκαν κατά ?23,7% σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο.

Μέσα σε αυτό το πλέγμα εισαγόμενων διεθνών κρίσεων, που επηρεάζει ήδη τους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών, η Κυβέρνηση με ψύχραιμη και λελογισμένη διαχείριση στέκεται στο πλευρό των πολιτών, προκειμένου οι ανατιμήσεις να έχουν όσο το δυνατόν μικρότερο αποτύπωμα στην οικιακή οικονομία, αλλά και στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Η σταθερότητα και η ανθεκτικότητα της οικονομίας μας, από τη μια μας επιτρέπουν την εφαρμογή στοχευμένων μέτρων προκειμένου να στηρίξουμε την κοινωνία και από την άλλη μας εξασφαλίζουν ότι η χώρα μας θα προοδεύσει τάχιστα όταν οι κρίσεις αυτές ατονήσουν».

Δικαίωση για την κυβερνητική πολιτική τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την ανεργία

Πριν ολοκληρώσει την εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στη μείωση της ανεργίας και τα προγράμματα του ΟΑΕΔ, ύψους 107 εκατ. ευρώ, επισημαίνοντας: «Νέα δικαίωση για την ασκούμενη κυβερνητική πολιτική αποτελούν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την ανεργία τον Σεπτέμβριο, καθώς καταγράφεται περαιτέρω μείωση των ανέργων. Όπως δείχνουν τα επίσημα στοιχεία η ανεργία στη χώρα μας μειώθηκε το Σεπτέμβριο στο 13% από 16,5% που ήταν τον Σεπτέμβριο 2020 και 13,9% που ήταν τον περασμένο Αύγουστο. Τον φετινό Σεπτέμβριο είχαν και εξακολουθούν να έχουν εργασία, μισθό και εισόδημα 169.335 περισσότεροι συμπολίτες μας σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2020.

Την ίδια στιγμή, μπαίνει σε εφαρμογή το “κοινωνικό πακέτο” του ΟΑΕΔ, συνολικού ύψους 107 εκατ. ευρώ, για την στήριξη της απασχόλησης στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου και τη δίκαιη και ομαλή μετάβασή τους στη μεταλιγνιτική εποχή».

Όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Οικονόμου: «Η Κυβέρνησή μας έχει επιτύχει ένα παραγωγικό μοντέλο που μας επιτρέπει να μεταφέρουμε ταχύτατα τα οφέλη της ανάπτυξης στην κοινωνία, με την προσφορά χιλιάδων αναβαθμισμένων θέσεων εργασίας, αλλά και την αποτελεσματικότερη στήριξη εκείνων που έχουν ανάγκη. Με τον τρόπο αυτό η ανάπτυξη που επιτυγχάνουμε έχει προστιθέμενη ανθρωπιστική αξία που γυρίζει πίσω στην κοινωνία».

Κλείνοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην επίθεση του “Ρουβίκωνα” στο σπίτι του Υπουργού Επικρατείας, Γιώργου Γεραπετρίτη. Τόνισε ότι «είναι μια ακόμη επίθεση από τους τραμπούκους του Ρουβίκωνα σε οικία υπουργού της κυβέρνησης. Αυτή τη φορά στο σπίτι του υπουργού Επικρατείας κ. Γεραπετρίτη. Η επίθεση με μπογιές στο σπίτι που μένει με την οικογένεια του συνοδεύτηκε και με ανάρτηση άθλιων σχολίων. Οι πράξεις αυτές είναι απαράδεκτες και ελπίζουμε την ίδια άποψη να έχουν όλα τα πολιτικά κόμματα και μάλιστα να την υποστηρίζουν και δημόσια».

