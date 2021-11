Οικονομία

Κορονοϊός - Αναγνωστόπουλος: το νέο ωράριο στα μαγαζιά δεν αφορά όλη την Ελλάδα

Τι διευκρίνισε στον ΑΝΤ1 ο Γ.Γ. Εμπορίου για τους ελέγχους και τα πρόστιμα, τους ανεμβολίαστους υπαλλήλους για μόνο εμβολιασμένους πελάτες και τις περιοχές όπου θα ισχύσει νέο ωράριο στην αγορά από την Δευτέρα.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» μίλησε το Σάββατο ο Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, για τα νέα μέτρα που θα ισχύσουν στην αγορά από την Δευτέρα σε ότι αφορά το ωράριο και τους ανεμβολίαστους πελάτες.

Ερωτηθείς για την αυξημένη κινητικότητα στα μαγαζιά λόγω της «Black Friday» και των Κυριακών με ανοιχτά μαγαζιά την προ-εορταστική περίοδο, ο κ. Αναγνωστόπουλος είπε πως «ο έλεγχος δεν μπορεί να είναι τόσο διευρυμένος και να αφορά όλους, οι έλεγχοι είναι πάντοτε δειγματοληπτικοί και τα πρόστιμα πολύ υψηλά για επιχειρήσεις και καταναλωτές».

Διευκρίνισε πως «το ωράριο θα είναι 10:00-21:00 τις καθημερινές, όχι όμως και τα Σαββατοκύριακα για τα οποία θα διατηρηθεί το ισχύον ωράριο».

Ακόμη, σημείωσε ότι οι αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων, που γίνονται για να μην μετακινούνται την ίδια ώρα όλοι οι εργαζόμενοι, δεν θα αφορούν όλες τις πόλεις της χώρας, αλλά την Αττική, την Θεσσαλονίκη και μόνο όσες άλλες πόλεις έχουν πληθυσμό άνω των 40.000 κατοίκων

«Υπάρχει μια ανησυχία στο εμπόριο σε όλες τις πόλεις για μείωση του τζίρου, λόγω των νέων μέτρων, την αντιλαμβάνομαι, όμως πέραν από τους ανεμβολίαστους πελάτες, υπάρχουν και οι εμβολιασμένοι», είπε ο Γ.Γ. Εμπορίου, προσθέτοντας ότι «στο λιανεμπόριο, με το rapid test του ανεμβολίαστου πελάτη, θα είναι ασφαλέστεροι όλοι».

«Δεν είναι το lockdown που είχαμε το 2020, καθώς το 75% του πληθυσμού είναι εμβολιασμένο. Καταλαβαίνω ότι οι επιχειρήσεις επωμίζονται ένα κόστος, όμως το κόστος θα ήταν αυξημένο αν υπήρχε ευχέρεια για μεικτή πελατεία τους», σημείωσε ο κ. Αναγνωστόπουλος, ενώ απαντώντας στις επικρίσεις πχ. των ηθοποιών ό,τι ανεμβολίαστοι ηθοποιοί είναι στον ίδιο χώρο μόνο με εμβολιασμένους ή νοσήσαντες θεατές, απάντησε πως «κάποιος που πηγαίνει στο θέατρο, σε κατάστημα εστίασης ή στο λιανεμπόριο πηγαίνει εκεί με δική του επιλογή. Ο εργαζόμενος εκεί δεν έχει επιλογή να πάει ή όχι, διότι εκεί είναι η δουλειά του. Μια υποχρεωτικότητα να είναι εμβολιασμένοι και οι υπάλληλοι θα σήμαινε μια διεύρυνση της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών, κάτι που δεν αποτελεί επιλογή της Κυβέρνησης».

Σε ότι αφορά τις εκτιμήσεις του για την περίοδο των εορτών και το ενδεχόμενο λήψης αυστηρότερων μέτρων στην αγορά, καθώς θα είναι αυξημένη και η κίνηση, ο Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή είπε ότι «η πανδημία είναι δυναμικά εξελισσόμενη. Θεωρούμε ότι αυτήν την στιγμή είμαστε σε σημείο καμπής. Εφόσον τα μέτρα τηρηθούν επαρκώς, ελπίζουμε τα Χριστούγεννα να είναι καλύτερη η εικόνα», λέγοντας με νόημα πως «προσπαθούμε να κρατήσουμε την οικονομία όσο πιο ανοιχτή γίνεται», κατηγορώντας τους ανεμβολίαστους πολίτες για «αντικοινωνική συμπεριφορά».

