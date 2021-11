Πολιτική

Iσπανός ΥΠΕΞ προς Δένδια: Η αλληλεγγύη σε Ελλάδα και Κύπρο είναι υπεράνω πάσης αμφιβολίας

Τι είπαν οι δυο υπουργοί Εξωτερικών στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν την Παρασκευή.

«Η αλληλεγγύη της Ισπανίας προς όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με όλα, συμπεριλαμβανομένων της Ελλάδας και της Κύπρου, είναι υπεράνω πάσης αμφιβολίας, υπεράνω πάσης αμφιβολίας, και το λέω αυτό εδώ, στην έδρα του Κοινοβουλίου» τόνισε ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες (Jose-Manuel Albares), μιλώντας πρόσφατα στο ισπανικό Κοινοβούλιο, όπως επισημαίνουν διπλωματικές πηγές.

Τα ανωτέρω κοινοποίησε στον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια, ο Ισπανός ομόλογός του, μετά τη χθεσινοβραδινή τηλεφωνική τους συνομιλία, γνωστοποιούν οι ίδιες διπλωματικές πηγές.

Εν τω μεταξύ, επίσκεψη στην Ελλάδα θα πραγματοποιήσει τις επόμενες ημέρες ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες προς πλήρη διευκρίνιση των σχετικών ζητημάτων ελληνικού ενδιαφέροντος που προέκυψαν με την επίσκεψη του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ στην Άγκυρα.

