Κορονοϊός - νέα μέτρα: Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ με τις αλλαγές

Νέοι περιορισμοί που αποκλείουν την πρόσβαση των ανεμβολίαστων σε κλειστούς χώρους. Τι αλλάζει σε ψυχαγωγία, εστίαση και λιανεμπόριο.



Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση για τα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00».

Στην απόφαση και σε ό,τι αφορά στο ωράριο λειτουργίας του λιανεμπορίου αναφέρεται ότι «Στην Περιφέρεια Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, καθώς και στους Δήμους Πατρέων, Ηρακλείου Κρήτης, Λάρισας, Βόλου, Ιωαννιτών, Τρικκαίων, Χαλκίδας, Σερρών, Αλεξανδρούπολης, Ξάνθης, Κατερίνης, Αγρινίου, Καλαμάτας, Καβάλας, Χανίων, Λαμίας, Κομοτηνής, Ρόδου, Δράμας, Βέροιας και Κοζάνης, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή έναρξη λειτουργίας στις 10:00 και δυνατότητα διευρυμένου ωραρίου έως τις 21:00».

Υπενθυμίζεται ότι η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχει ανακοινώνει στο καταναλωτικό κοινό και στις επιχειρήσεις εστίασης, λιανεμπορίου και ψυχαγωγίας ότι από Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 ισχύουν τα εξής:

Στα κέντρα διασκέδασης , στους κλειστούς (εσωτερικούς) χώρους εστίασης , στα θέατρα , στους κινηματογράφους , στα μουσεία , στις εκθέσεις , στα συνέδρια , στα γυμναστήρια και στα γήπεδα δυνατότητα πρόσβασης και δια ζώσης παρουσίας έχουν μόνο οι εμβολιασμένοι ή εντός των τελευταίων έξι μηνών νοσήσαντες από τη νόσο COVID-19 ενήλικοι συμπολίτες μας. Οι ανεμβολίαστοι ενήλικοι συμπολίτες μας δεν έχουν δυνατότητα φυσικής πρόσβασης στους προαναφερθέντες χώρους για την προστασία, πρωτίστως, της δικής τους υγείας.

στους ανοικτούς (εξωτερικούς) χώρους εστίασης, στα , στους και άλλους χώρους με συναφείς δραστηριότητες ή παροχής υπηρεσιών δυνατότητα πρόσβασης έχουν οι εμβολιασμένοι ή εντός των τελευταίων έξι μηνών νοσήσαντες από τη νόσο COVID-19 και οι ανεμβολίαστοι ενήλικοι συμπολίτες μας που έχουν υποβληθεί σε διαγνωστικό έλεγχο με PCR ή rapid test πριν από την παρουσία τους στο κατάστημα. Τα παιδιά ηλικίας από 4 έως 17 ετών έχουν δυνατότητα πρόσβασης, σε όσους από τους προαναφερθέντες χώρους επιτρέπεται η παρουσία ανηλίκων, και μόνο εφόσον έχουν υποβληθεί σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο self-test εντός των τελευταίων 24 ωρών αντίστοιχα πριν από την παρουσία τους στο χώρο. Τα παιδιά ηλικίας μέχρι 4 ετών έχουν δυνατότητα πρόσβασης χωρίς έλεγχο.

έχουν δυνατότητα πρόσβασης, σε όσους από τους προαναφερθέντες χώρους επιτρέπεται η παρουσία ανηλίκων, και μόνο εφόσον έχουν υποβληθεί σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο self-test εντός των τελευταίων 24 ωρών αντίστοιχα πριν από την παρουσία τους στο χώρο. Τα παιδιά ηλικίας μέχρι 4 ετών έχουν δυνατότητα πρόσβασης χωρίς έλεγχο. Στα supermarkets , τα καταστήματα αγοράς τροφίμων (όπως κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία και κάβες) η πρόσβαση καταναλωτών είναι δυνατή χωρίς έλεγχο. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή ισχύει ο επιπρόσθετος περιορισμός μέγιστης δυνατής ταυτόχρονης παρουσίας πελατών εντός του καταστήματος στο 1 άτομο ανά 9 τετραγωνικά μέτρα.

, τα καταστήματα αγοράς τροφίμων (όπως κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία και κάβες) η πρόσβαση καταναλωτών είναι δυνατή χωρίς έλεγχο. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή ισχύει ο επιπρόσθετος περιορισμός μέγιστης δυνατής ταυτόχρονης παρουσίας πελατών εντός του καταστήματος στο 1 άτομο ανά 9 τετραγωνικά μέτρα. Στα φαρμακεία η πρόσβαση καταναλωτών είναι δυνατή χωρίς έλεγχο.

Προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός στα μέσα μαζικής μεταφοράς που εξυπηρετούν αστικά κέντρα πόλεων, τροποποιείται το ωράριο των καταστημάτων του λιανικού εμπορίου στα αστικά κέντρα. Ειδικότερα, από τη Δευτέρα 22/11/2021, τα καταστήματα λιανικού εμπορίου στα αστικά κέντρα θα είναι ανοικτά κάθε ημέρα από τις 10.00 το πρωί μέχρι τις 21.00 το βράδυ τις καθημερινές. Το μέτρο αυτό δεν αφορά στα supermarkets, τα καταστήματα αγοράς τροφίμων (όπως κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία και κάβες) και τα φαρμακεία. Με το μέτρο αυτό επιτυγχάνεται η αποτροπή του συγχρονισμού των ωρών αιχμής των μετακινήσεων των εργαζόμενων πολιτών που παρέχουν δια ζώσης εργασία και των πολιτών που επιθυμούν να κάνουν τις αγορές τους στα καταστήματα λιανικού εμπορίου. Επιπρόσθετα, επιδιώκεται η κατανομή της προσέλευσης των καταναλωτών στα καταστήματα λιανικού εμπορίου σε περισσότερες ώρες της ημέρας έτσι ώστε να αποφευχθεί, στο μέτρο του δυνατού, η δημιουργία ουρών έξω από τα καταστήματα και η αποφυγή συνωστισμού μέσα σε αυτά.

Ο έλεγχος πρόσβασης των καταναλωτών στους χώρους που υπάρχουν περιορισμοί συνεπάγεται την ευθύνη και των επιχειρήσεων και των καταναλωτών. Οι επιχειρήσεις κατά την είσοδο και την εξυπηρέτηση των πελατών τους σε εσωτερικούς χώρους των καταστημάτων τους υποχρεούνται να ελέγχουν το επιδεικνυόμενο από τον πελάτη πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πρόσφατης νόσησης ή διαγνωστικού ελέγχου, ανάλογα με την περίπτωση, και ότι ο πελάτης που επιδεικνύει το πιστοποιητικό είναι και ο νόμιμος κάτοχός του, μέσω ελέγχου της αστυνομικής ταυτότητάς του ή άλλου νόμιμου πρωτότυπου εγγράφου απόδειξης ταυτοπροσωπίας. Ο έλεγχος πραγματοποιείται υποχρεωτικά από υπάλληλο της επιχείρησης, τον ιδιοκτήτη ή το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης ή το εκάστοτε εξουσιοδοτημένο από την επιχείρηση πρόσωπο μέσω της ειδικής εφαρμογής "Covid Free GR". Η είσοδος και η εξυπηρέτηση αλλοδαπών πελατών που διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πρόσφατης νόσησης από χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπεται με απλή επίδειξη του πιστοποιητικού με ταυτόχρονη επίδειξη εγγράφου απόδειξης ταυτοπροσωπίας (π.χ. διαβατήριο), χωρίς να απαιτείται ο έλεγχος με την ειδική εφαρμογή COVID Free GR.

Αναλυτικά το ΦΕΚ:

