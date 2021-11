Υγεία - Περιβάλλον

Πλεύρης: Η εξειδίκευση των νέων μέτρων κατά της πανδημίας

Οι ανακοινώσεις από τον Υπουργό Υγείας για την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.

Στην εξειδίκευση των νέων μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, αναφερόμενος παράλληλα στην πορεία της πανδημίας.

Παρόντες στην ενημέρωση ήταν ο Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή.

