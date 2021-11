Αθλητικά

Άρης - ΠΑΣ Γιάννινα: Μαύρη φωτογραφία και συγγνώμη μετά 0-5

Ο ΠΑΣ Γιάννινα "διέσυρε" τον Άρη μέσα στην έδρα του. Η ανάρτηση της κιντρινόμαυρης ΠΑΕ μετά την πεντάρα.



Ο ΠΑΣ Γιάννινα “διέσυρε” με πεντάρα τον Άρη μέσα στο “Κλ. Βικελίδης” και οι Θεσσαλονικείς είχαν μόνο μια… συγγνώμη να πουν, μετά τη λήξη του αγώνα.

H ΠΑΕ Άρης μέσω των social media ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο της ομάδας, για τον ιστορικό θρίαμβο από τον ΠΑΣ Γιάννινα στο «Κλ. Βικελίδης».

«Μια συγγνώμη είναι λίγο…» σχολίασαν οι Θεσσαλονικείς, χρησιμοποιώντας ένα μαύρο φόντο, στην αναφορά τους για το απίστευτο 5-0 του ΠΑΣ Γιάννινα.

