Σκυλακάκης για μέρισμα: με έλλειμμα 10% γίνονται μόνο κινήσεις ανάγκης

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο Αν. Υπ. Οικονομικών για την αύξηση του κατώτατου μισθού, το βοήθημα σε υγειονομικούς και συνταξιούχους και την αύξηση εσόδων από φόρους.

«Για την ενεργειακή κρίση έχουμε λάβει μέτρα για το 2021 και το 2022, θα δούμε αν θα χρειαστεί κάτι ακόμη. Αν απαιτηθεί, θα αφορά το ίδιο μείγμα μέτρων», είπε ο Θόδωρος Σκυλακάκης στον ΑΝΤ1.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομιών, απαντώντας στο εάν θα δοθούν βοηθήματα τις προσεχείς εβδομάδες στους υγειονομικούς ή σε συνταξιούχους, όπως αναφέρεται σε διάφορα δημοσιεύματα, είπε ότι «το έλλειμμα του 2021 θα πλησιάσει, αλλά δεν θα ξεπεράσει ελπίζω το 10%. Με αυτό δεν μπορεί παρά να γίνουν μόνο τα απαραίτητα, μόνο κινήσεις ανάγκης μπορούμε να κάνουμε, μόνο μέτρα ανάγκης μπορούμε να πάρουμε».

Ο κ. Σκυλακάκης είπε πως υπάρχουν μια σειρά μέτρων για το 2022, όπως η άρση της εισφοράς αλληλεγγύης και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, για τα οποία είπε πως «στόχος μας είναι να μπορούν να επεκταθούν από το 2023, αλλά πρέπει να βρεθεί και ο δημοσιονομικός χώρος, κάτι που είναι συνάρτηση της ανάπτυξης».

Σχετικά με την αύξηση στον κατώτατο μισθό και την προεκλογική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας για αύξηση διπλάσια από τον ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ της χώρας, ο Αν. Υπ. Οικονομικών σημείωσε πως «η δέσμευση για διπλάσια αύξηση αφορά το ΑΕΠ. Αν έχει μειωθεί σημαντικά, δεν μπορείς να δώσεις διπλάσια αύξηση. Πρέπει να αυξηθεί από το προηγούμενο επίπεδο, για να δώσεις. Ότι λες, θέλει μια στοιχειώδη λογική και ερμηνεία. Αν πέσει το ΑΕΠ 30% και αυξηθεί 10% μετά, σημαίνει ότι μπορεί να δοθεί διπλάσια αύξηση;».

Παρά τις επίμονες ερωτήσεις, ο κ. Σκυλακάκης απέφυγε να αναφέρει το ποσοστό της αύξησης του κατώτατου μισθού το 2022.

Ερωτηθείς για την πρόβλεψη για αύξηση κατά 3,2 δις των εσόδων από φόρους, στον Προϋπολογισμό του 2022, είπε πως θα προέλθουν από την άνοδο του τουρισμού και των επενδύσεων.

Σε ότι αφορά την μείωση των δαπανών για την Υγεία, στον Προϋπολογισμό του 2022, κατά πάνω από 800 εκ. ευρώ, απαντώντας και στις επικρίσεις του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Σκυλακάκης, είπε ότι αυτή προβλέφθηκε καθώς όλοι οι διεθνείς οργανισμοί λένε ότι δεν θα είναι πανδημική χρονιά το 2022 και δεν μπορείς να την συγκρίνεις με μια πανδημική χρονιά. Ακόμη, όπως σημείωσε, ο ΣΥΡΙΖΑ συγκρίνει προϋπολογισμό με απολογισμό, στον οποίο περιλαμβάνονται και αποθεματικά, κάτι που είναι λάθος και τα ποσά είναι μη συγκρινόμενα

Σε ότι αφορά τις αναφορές γιατρών ότι δεν έχουν πληρωθεί για την προηγούμενη φορά που έγινε επίταξη των υπηρεσιών τους, ο κ. Σκυλακάκης είπε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας, αλλά πιθανώς κάποιο γραφειοκρατικό πρόβλημα, το οποίο δεσμεύθηκε να ελέγξει το πρωί της Δευτέρας.

