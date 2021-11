Δένδιας για Τουρκία: το Διεθνές Δίκαιο είναι η βάση για καλή γειτονία

Νέο μήνυμα στην Άγκυρα, που συνεχίζει τις προκλήσεις. Τι είπε ο Υπ. Εξωτερικών για τις χώρες του Περσικού Κόλπου και τις διμερείς σχέσεις.

Το μήνυμα πως η Ελλάδα πιστεύει ακράδαντα στην ειρηνική συνύπαρξη και συνεργασία μεταξύ όλων των χωρών της περιοχής, με βάση τον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, του Δικαίου της Θάλασσας και του Χάρτη του ΟΗΕ, εξέπεμψε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας μιλώντας για πρώτη φορά στο φόρουμ «Manama Dialogue», που διεξάγεται στο Μπαχρέιν. Αυτή είναι η σταθερή βάση για σχέσεις καλής γειτονίας και με γνώμονα τις αρχές αυτές, η Ελλάδα συμβάλλει στην περιφερειακή σταθερότητα και ευημερία, κατέστησε σαφές.

Σκιαγραφώντας το τρίπτυχο βάσει του οποίου η Ελλάδα συμβάλλει στην περιφερειακή σταθερότητα και ευημερία, ο Νίκος Δένδιας επισήμανε ότι αντιμετώπισε επιτυχώς διμερή ζητήματα με όλους τους γείτονές της, βάσει του Διεθνούς Δικαίου, με εξαίρεση μια χώρα. Ειδικότερα, υπενθύμισε πως σε ένα χρόνο σύναψε διεθνείς συμφωνίες για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών της με την Ιταλία και την Αίγυπτο και ότι έχει συμφωνήσει με την Αλβανία να παραπέμψουν το ίδιο ζήτημα στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Σε αυτό το πλαίσιο, διαμήνυσε εκ νέου πως στόχος της Ελλάδας είναι να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις εκκρεμότητες, έχοντας ως βάση τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας και γενικότερα το Διεθνές Δίκαιο.

Εν συνεχεία, ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στα σχήματα περιφερειακής συνεργασίας που οικοδομεί η Ελλάδα από κοινού με την Κύπρο και άλλες χώρες της περιοχής, στέλνοντας το μήνυμα πως «χτίζουμε γέφυρες μεταξύ της Μέσης Ανατολής και της Ευρώπης».

«Μόλις πριν από 48 ώρες φιλοξένησα μια τετραμερή συνάντηση με τη συμμετοχή ομολόγων μου από την Κύπρο, την Αίγυπτο και τη Γαλλία στην Αθήνα. Και τον περασμένο Φεβρουάριο, είχα την τιμή να φιλοξενήσω τις προαναφερθείσες χώρες, μαζί με τρία κράτη του Κόλπου, το Μπαχρέιν, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με το όνομα "Φόρουμ Φιλίας"» σημείωσε ενδεικτικά.

Αυτά τα σχήματα συνεργασίας εξυπηρετούν τον στόχο της προώθησης της ειρήνης, της σταθερότητας και της ευημερίας και έχουν τη δυνατότητα από τον Κόλπο να επεκταθούν στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού, υπογράμμισε. Υπογραμμίζοντας τη σημασία των συνεργασιών αυτών, είπε πως η επιδίωξη είναι η από κοινού αντιμετώπιση των περιφερειακών προκλήσεων, η ανταλλαγή απόψεων και η ανάληψη κοινών δράσεων για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων, όπως η αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, η περιβαλλοντική υποβάθμιση και η λειψυδρία.

Ο Νίκος Δένδιας επανέλαβε πως τα πολυμερή αυτά σχήματα είναι ανοιχτά σε όποιον συμμερίζεται τις αξίες και τις αρχές μας, δηλαδή τον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας.

Περαιτέρω, ο Νίκος Δένδιας ανέδειξε τη γεωπολιτική σημασία της Μέσης Ανατολής, επισημαίνοντας πως είναι ένα σταυροδρόμι πολιτισμών, θρησκειών και πολιτικών συμφερόντων. Ωστόσο, παράλληλα παρατήρησε πως είναι και μια περιοχή που πλήττεται από πολλές συρράξεις, αναφέροντας τη Λιβύη, τη Συρία και την Υεμένη, και σημείωσε ότι εκτός από τις επιπτώσεις στην περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα, έχουν επίσης σοβαρές συνέπειες στην ευρύτερη περιοχή.

I would like to thank the Kingdom of Bahrain and IISS for allowing me to have this first participation at the Manama Dialogue. A very important venue. #IISSMD21 pic.twitter.com/SrFWmycunk