GP Κατάρ: ο Φερστάπεν τιμωρήθηκε για τις σημαίες

Τι αποφάσισαν οι αγωνοδίκες, μετά την συμπεριφορά του πολότου στα προκριματικά.

Ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος Formula 1, οδηγός της Red Bull, Μαξ Φερστάπεν, δέχθηκε ποινή πέντε θέσεων στο GP του Κατάρ, που ξεκινάει αργότερα την Κυριακή.

Η ποινή επιβλήθηκε επειδή δεν σεβάστηκε τις προειδοποιητικές σημαίες στους χθεσινούς προκριματικούς.

Ο 24χρονος Ολλανδός είχε προκριθεί στην πρώτη σειρά με τον αντίπαλο του τίτλου Λιούις Χάμιλτον να παίρνει την pole position για τη Mercedes.

Ο Φερστάπεν έχει 14 βαθμούς διαφορά από τον επτά φορές, Βρετανό παγκόσμιο πρωταθλητή, με τρεις αγώνες να απομένουν.

