Πενγκ Σουάι – Τόμας Μπαχ: Επικοινωνία μέσω βιντεοκλήσης

Ασφαλής είναι η Κινέζα τενίστρια που αναζητείται εδώ και μέρες. Τι ζήτησε η ίδια από τον πρόεδρο της ΔΟΕ.

Ο πρόεδρος της ΔΟΕ, Τόμας Μπαχ, επικοινώνησε μέσω βινετοκλήσης με την Πενγκ Σουάι, όπως ενημέρωσε το απόγευμα της Κυριακής η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Η Κινέζα τενίστρια τόνισε στη διάρκεια της συνομιλίας που είχαν ότι είναι ασφαλής και καλά στην υγεία της, ωστόσο, ζήτησε να σεβαστούν την προσωπική της ζωή.

Στις αρχές Νοεμβρίου η Πενγκ Σουάι κατήγγειλε μέσω του διαδικτύου ότι το 2018 είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά από τον πρώην αντιπρόεδρο της κινεζικής κυβέρνησης, Ζανγκ Γκαολί.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο της Πενγκ σε ένα τουρνουά στο Πεκίνο νωρίτερα την Κυριακή δεν είχαν μειώσει τις διεθνείς ανησυχίες που υπήρχαν για τη ζωή της, μετά από μια απουσία σχεδόν τριών εβδομάδων κι αφού είχε ισχυριστεί ότι πρώην υψηλόβαθμος Κινέζος αξιωματούχος της επιτέθηκε σεξουαλικά.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας είχε καλέσει τις κινεζικές αρχές να παράσχουν περισσότερη επιβεβαίωση, επαναλαμβάνοντας μια δήλωση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τένις γυναικών (WTA), σύμφωνα με την οποία οι εικόνες ήταν «ανεπαρκείς αποδείξεις».

«Περιμένω μόνο ένα πράγμα: να μιλήσει», δήλωσε ο Ζαν-Ιβ Λε Ντριάν στο τηλεοπτικό δίκτυο LCI, προσθέτοντας ότι μπορεί να υπάρξουν απροσδιόριστες διπλωματικές συνέπειες εάν η Κίνα δεν ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία είχαν επίσης ζητήσει από την Κίνα να παράσχει αποδείξεις για το πού βρίσκεται ο Πενγκ.

Η ανησυχία για την Πενγκ προέκυψε καθώς παγκόσμιες οργανώσεις για τα δικαιώματα και άλλες ζήτησαν το μποϊκοτάζ των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Πεκίνο τον Φεβρουάριο λόγω του ιστορικού της Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

