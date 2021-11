Life

Νίκος Καρβέλας: Θα γίνει πατέρας για τρίτη φορά;

Έτοιμος για να γίνει πατέρας για τρίτη φορά ετοιμάζεται, όπως όλα δείχνουν, ο Νίκος Καρβέλας.

Στιγμές ευτυχίας φαίνεται πως βιώνει ο Νίκος Καρβέλας, καθώς η σύντροφός του Ελένη Φερεντίνου είναι έγκυος.

Όπως ειπώθηκε μέσα σε τηλεοπτική εκπομπή, το ζευγάρι που είναι μαζί εδώ και δυο χρόνια, θα ολοκληρώσει την ευτυχία του με ένα παιδάκι.

