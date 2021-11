Ισραήλ: Αιματηρή επίθεση στην Παλιά Ιερουσαλήμ (εικόνες)

Κόσμος

Νέο αιματηρό περιστατικό στην είσοδο του ιερού – τόσο για τους Εβραίους όσο και για τους μουσουλμάνους – χώρο. Καταδικάζει η Ελλάδα.

Ένας Παλαιστίνιος σκότωσε έναν Ισραηλινό και τραυμάτισε ακόμα τέσσερις, προτού πέσει νεκρός από αστυνομικά πυρά, στην είσοδο ιερού χώρου της Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με την αστυνομία του Ισραήλ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η επίθεση έγινε στην είσοδο χώρου ιερού τόσο για τους Εβραίους (Temple Mount), όσο και για τους μουσουλμάνους (Noble Sanctuary).

Το σημείο, καθώς είναι ιερό και για τις δύο θρησκείες, έχει γίνει και στο παρελθόν σημείο επίθεσης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων.

Σύμφωνα με τους διασώστες, ένας από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση ενώ οι υπόλοιποι έχουν τραυματιστεί ελαφρά.

Νεκρός είναι και ο επιτιθέμενος, που προσδιορίστηκε ως Παλαιστίνιος.

Η Αστυνομία είπε πως, δύο από τους τραυματίες είναι αστυνομικοί, ενώ ο δράστης ήταν 42 ετών, κάτοικος της ανατολικής Ιερουσαλήμ.

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό που λαμβάνει χώρα στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ μέσα σε λίγες μέρες, αφού ένας Παλαιστίνιος έφηβος υπέκυψε στα τραύματα από μαχαίρι που του κατάφεραν Ισραηλινοί αστυνομικοί.

ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα καταδικάζει την τρομοκρατική ενέργεια στο Ισραήλ

«Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια του θανόντος και τους τραυματίες της ένοπλης επίθεσης στα Ιεροσόλυμα» αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτησή του στο Twitter.

Παράλληλα, τονίζει πως «η Ελλάδα καταδικάζει την άνανδρη αυτή τρομοκρατική ενέργεια και εκφράζει αμέριστη συμπαράσταση στην κυβέρνηση κα τον λαό της φίλης χώρας και στενού εταίρου, Ισραήλ».

