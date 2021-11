Life

#MeToo – Μόρτζος: Ο βιασμός έχει πολλές συνιστώσες

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για τις καταγγελίες στο θέατρο αλλά και για τον Πέτρο Φιλιππίδη.



Για τις καταγγελίες στον χώρο του θεάματος αλλά και τον Πέτρο Φιλιππίδη μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό» ο ηθοποιός Γιάννης Μόρτζος.

Όπως είπε με όλα αυτά που ακούστηκαν βρέθηκε το θέατρο υπόλογο, ενώ αναφερόμενος στον Πέτρο Φιλιππίδηείπε ότι δεν μπορεί να καταδικάσει έναν άνθρωπο αν δεν ακούσει και τις δυο πλευρές. «Αν το πάρουμε μονόπλευρα το πράγμα θα πρέπει να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι κακούργοι. Πράγμα που δεν το δέχομαι σε καμία περίπτωση εγώ».

Στην συνέχεια ο κ. Μόρτζος είπε ότι «ο βιασμός είναι μια πράξη που έχει πολλές συνιστώσες. Ξεκινάει από την απειλή και φτάνει μέχρι την απλή ενόχληση που πολλές φορές έχει και χιούμορ μέσα».

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «όλα ξεκινούν από το φλερτ, αλλά το τι μορφή θα πάρει αυτί εξαρτάται και από τους δυο».

«Ο Πέτρος Φιλιππίδης είναι ένας εξαίρετος ηθοποιός δεν μπορούσα να φανταστώ ότι έχουν γίνει αυτά τα πράγματα που τον έχουν κατηγορήσει, δηλαδή ότι έφτανε στο σημείο να δέρνει, δεν μπορώ να το πιστέψω», είπε ακόμα ο κ Μόρτζος.





