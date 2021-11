Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Ο Ήλιος στον Τοξότη, η ανάδρομη Αφροδίτη και η 19η Δεκεμβρίου (βίντεο)

Ο Ήλιος περνά στον Τοξότη. Πώς θα επηρεάσει τα 12 ζώδια. Αναλυτικές προβλέψεις από τη Λίτσα Πατέρα.

Με αισιοδοξία ξεκίνησε την ενότητα των ζωδίων, στην εκπομπή «Το Πρωινό» της Δευτέρας η Λίτσα Πατέρα.

Όπως είπε η αστρολόγος της εκπομπής ο Ήλιος περνά στο ζώδιο του Τοξότη και η ενέργειά του θα χρωματιστεί από φως ελπίδας αναζωπυρώνοντας την αισιοδοξία, μετά από μία Πανσέληνο και έκλειψη Σελήνης που επηρέασε πολλά ζητήματα.

Παράλληλα επεσήμανε ότι η Αφροδίτη που συμβολίζει τις σχέσεις θα γυρίσει ανάδρομη στις 19 Δεκεμβρίου. Στην ανάδρομη πορεία της παρεξηγήσεις και μπερδέματα από το παρελθόν δεν αποκλείεται να βρουν λύση. Τα ζώδια της Γης είναι αυτά που ευνοούνται περισσότερο.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος έκανε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με την Λίτσα Πατέρα και τις αστρολογικές προβλέψεις από την εκπομπή «Το Πρωινό» της Δευτέρας:

