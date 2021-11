Πολιτισμός

Μπίρκος για Σερβετάλη: σέβομαι την άποψή του, αλλά να σεβαστεί τις συνέπειές της πάνω μας

Ένας από τους συμπρωταγωνιστές του Άρη Σερβετάλη στο «Ρινόκερο» μιλά αποκλειστικά στο «Πρωινό» για την απόφαση που τάραξε τα νερά.

«Χαιρόμαστε πολύ για την παράσταση, ο Άρης Σερβετάλης έχει τις απόψεις του, τις ιδεολογίες του κι αυτό είναι κάτι που πρέπει να σεβαστούμε», δήλωσε ο Θάνος Μπίρκος μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» για την απόφαση του πρωταγωνιστή να αποχωρήσει λόγω των νέων μέτρων που διαχωρίζουν το κοινό σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους.

Ερωτηθείς για το πότε έμαθαν οι συντελεστές την απόφαση Σερβετάλη, η οποία μεταφράζεται σε διακοπή της παράστασης, εξήγησε πως «είχαμε ενημέρωση αναφορικά με τις απόψεις του Άρη, αλλά επίσημα ανακοινώθηκαν όπως και σε εσάς».

Όσο για το τι θα γίνει από εδώ και στο εξής με την παράσταση, απάντησε πως «δεν έχει γίνει συζήτηση για αντικατάσταση, όλα τα σενάρια είναι πιθανά», ακόμα και αυτό της οριστικής διακοπής της.

Και κληθείς να σχολιάσει την απόφαση του Άρη Σερβετάλη, είπε πως, «οφείλω αν θέλω να λέγομαι καλλιτέχνης να σέβομαι την άποψή του, αυτός όμως, θα πρέπει να σεβαστεί τις συνέπειες της άποψής του πάνω μας».





