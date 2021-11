Life

“Άγριες Μέλισσες”: Spoiler για τον Ακύλα και η σκηνή Μυρσίνης - Δούκα (βίντεο)

Αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο, με την σκηνή ζηλοτυπίας της Μυρσίνης στον Δούκα, προβλήθηκε από την εκπομπή “Το Πρωινό”.



Αποκλειστικά στο «Πρωινό» μεταδόθηκε η σκηνή ζηλοτυπίας της Μυρσίνης στον Δούκα για την Αντιγόνη που θα προβληθεί απόψε στο σημερινό επεισόδιο στις «Άγριες Μέλισσες».

Ωστόσο, ο Βαγγέλης Περρής έδωσε και spoiler για την Ακύλα, ο οποίος μαθαίνει την απιστία της γυναίκας του και ψάχνει να βρει ποιος ήταν ο εραστής της... Όμως καταλήγει σε λάθος συμπέρασμα και νομίζει ότι είναι ο Δούκας.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Η Ελένη με τον Προκόπη, τον Άγγελο και τον Πέτρο ψάχνουν να βρουν τα πτώματα στο βουνό. Η σύλληψη της Δρόσως προκαλεί σε όλους αναστάτωση. Ο Λευτέρης συγκρούεται με τον πατέρα του και με την υποστήριξη της μητέρας του ο Ακύλας πείθεται να υποχωρήσει. Η Ασημίνα ζητάει τη βοήθεια του Νικηφόρου, προκαλώντας τη ζήλια του Πέτρου. Η Μυρσίνη καταλαβαίνει το σχέδιο της Αντιγόνης για να κερδίσει τον Δούκα. Εκείνος τη διαβεβαιώνει πως δεν πρόκειται να την εγκαταλείψει ποτέ, αλλά ένα γράμμα τού επιφυλάσσει μια μεγάλη έκπληξη που θα αλλάξει τα πάντα. Ο Μπάμπης με τον Κυριάκο τραγουδούν στο μαγαζί του Νικηφόρου, τραβώντας το ενδιαφέρον της Κορίνας που διασκεδάζει με τις φίλες της παρά τις αντιρρήσεις του Μελέτη. Το αντικίνημα του Βασιλιά δίνει ελπίδες πως ίσως ξημερώσει μια άλλη μέρα, ενώ ο Ακύλας, ο Καλογεράς και ο Ζάχος είναι επί ποδός. Ο Λάμπρος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια σκληρή πραγματικότητα καθώς ο Γαϊτάνης πρέπει ν’ ακολουθήσει τις εντολές του καθεστώτος.

