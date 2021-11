Πολιτική

Ζεϊμπέκ (βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ): Η Ελλάδα δεν είναι κοσμικό κράτος, η Τουρκία είναι

“Φωτιές” άναψε στη Βουλή η τοποθέτηση του βουλευτή Ξάνθης.

Θύελλα αντιδράσεων ξεσήκωσε στη Βουλή η τοποθέτηση του βουλευτή Ξάνθης του ΣΥΡΙΖΑ, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, ο οποίος υποστήριξε ότι η Ελλάδα δεν είναι κοσμικό κράτος, σε αντίθεση με την Τουρκία.

Ειδικότερα, σε συνεδρίαση της Επιτροπής για τη Θράκη, ο βουλευτής του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αναφερόμενος στην κατάργηση της Σαρία, είπε «Να καταργηθεί η Σαρία. Η Ελλάδα δεν είναι κοσμικό κράτος… Η Τουρκία είναι ένα κοσμικό κράτος. Στην Τουρκία ποτέ δεν ανοίγουν τα σχολεία με το Κοράνι».

Άμεση ήταν η αντίδραση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Ευριπίδη Στυλιανίδη, ο οποίος δήλωσε: «Είναι τραγικός ο ισχυρισμός ότι η Ελλάδα δεν είναι κοσμικό κράτος. Η Ελλάδα είναι κοσμικό κράτος. Υπάρχει επικρατούσα θρησκεία, υπάρχει ανεξιθρησκία, αλλά υπάρχει ισχυρή και θρησκευτική και κοσμική παράδοση».

Ο Γιώργος Κατρούγκαλος επιχείρησε να ρίξει τους τόνους και να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, αναφέροντας: «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Ελλάδα είναι κοσμικό κράτος… άλλο ήθελε να πει ο Ζεϊμπέκ. Αυτό που εννοούσε ήταν ότι πρέπει να γίνουν βήματα για τον πλήρη προσδιορισμό των σχέσεων Εκκλησίας και Κράτους».

«Ήταν απολύτως δεδομένο ότι εκεί θα καταλήγαμε. Είχαμε προειδοποιήσει εγκαίρως σε τέτοιου είδους θέματα που χειρίζεται η αρμόδια πολιτεία, η Βουλή να μην επιχειρήσει διαβήματα που θα προκαλέσουν διχασμό. Στεκόμαστε πάνω απ’ όλα αυτά, όπως σταθήκαμε τα τελευταία δύο χρόνια», ανέφερε σε δήλωσή του ο Τομεάρχης Εξωτερικών του Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Λοβέρδος.

Ζεϊμπέκ: Συνέκρινα καθ’ υπερβολή Ελλάδα και Τουρκία

«Εν όψει εκτεταμένων διαστρεβλώσεων ενός τμήματος της ομιλίας μου σήμερα στη Βουλή, διευκρινίζω ότι συνέκρινα καθ’ υπερβολή τα πολιτειακά συστήματα Ελλάδας-Τουρκίας με σκοπό να αναφερθώ στην ανάγκη κατάργησης της Σαρία στη Θράκη, που αποτελεί παραφωνία θρησκευτικής νομικής ρύθμισης σε ένα κοσμικό κράτος», ανέφερε σε μεταγενέστερη δήλωσή του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και συμπλήρωσε:

«Σαφέστατα αναγνωρίζω τις προβλέψεις του Συντάγματος περί ανεξιθρησκίας και θρησκευτικής ουδετερότητας. Στο πλαίσιο αυτό υποστηρίζω κι εγώ την ανάγκη πλήρους λειτουργικού διαχωρισμού Πολιτείας και Εκκλησίας.»

