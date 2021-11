Κοινωνία

ΕΛ.ΑΣ: Η σπείρα που “ρήμαζε” σπίτια στο Παγκράτι (εικόνες)

Στη δημοσιότητα έδωσε η Αστυνομία τα στοιχεία και τις φωτογραφίες των τριών συλληφθέντων.

Κατόπιν σχετικής διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, η Αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία ταυτότητας και τις φωτογραφίες των τριών αλλοδαπών που κατηγορούνται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης, η οποία διέπραττε συστηματικά κλοπές σε σπίτια, κυρίως στην περιοχή του Παγκρατίου.

Πρόκειται για τους:

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τουλάχιστον από τον Μάρτιο φέτος , οι συλληφθέντες είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση, που προέβαινε συστηματικά σε διακεκριμένες κλοπές - διαρρήξεις σε οικίες.

Η εγκληματική αυτή οργάνωση ήταν καλά δομημένη με τα μέλη της να σχεδιάζουν μεθοδικά την εγκληματική τους δραστηριότητα.

Στις κλοπές συμμετείχαν με διαφορετική σύνθεση, αλλά σχεδόν πάντα με την αυτοπρόσωπη παρουσία του 49χρονου, ο οποίος εκτός από τσιλιαδόρος στις κλοπές, διατηρούσε ηγετικό-συντονιστικό ρόλο στην οργάνωση.

Ο 49χρονος ενημέρωνε τα υπόλοιπα μέλη που δρούσαν εντός των οικιών για την κίνηση έξω από αυτές, αλλά και για τους ενοίκους που εισέρχονταν στην πολυκατοικία. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της επιτήρησης και προκειμένου να μην κινήσει υποψίες σε διερχόμενα άτομα, μιλούσε επιδεικτικά την ελληνική γλώσσα, ενώ κάποιες φορές έφερε μαζί του και σκύλο, δίνοντας την εντύπωση κατοίκου της περιοχής.

Σημαντικό ρόλο για την λειτουργία της οργάνωσης είχε και ο 50χρονος, ο οποίος είχε συνήθως τον ρόλο του φυσικού αυτουργού, ενώ δεν ήταν λίγες οι φορές που προέβαινε σε κατόπτευση-προετοιμασία των οικιών που στοχοποιούσαν.

Ως προς τον τρόπο δράσης, επέλεγαν αρχικά την περιοχή, μετέβαιναν εκεί σε διάφορες χρονικές στιγμές και προχωρούσαν στην κατόπτευση των οικιών και στην παρακολούθηση των κινήσεων των ενοίκων.

Για να επιβεβαιώσουν την απουσία των ενοίκων χτυπούσαν αρχικά τα κουδούνια και στη συνέχεια, με διαφόρους τρόπους και τεχνάσματα, προσπαθούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση στην κεντρική είσοδο των πολυκατοικιών.

Επίσης, χρησιμοποιούσαν και την τεχνική του «σημαδέματος» κατά την οποία τοποθετούσαν σημάδια διάφορων ειδών σε οικίες και πολυκατοικίες τις οποίες και έλεγχαν σε μεταγενέστερο χρόνο.

Τα μέλη της οργάνωσης διέθεταν τεχνογνωσία και εξειδίκευση σχετικά με τους διαφόρους τύπους κλειδαριών που κυκλοφορούν στην αγορά.

Τα αντικείμενα που αφαιρούσαν από τις οικίες, κατά κύριο λόγο τα πωλούσαν σχεδόν αμέσως, είτε στον 51χρονο συλληφθέντα, είτε σε διάφορους άλλους κλεπταποδόχους, αποκομίζοντας οικονομικά οφέλη.

Από την έρευνα που διενεργήθηκε εξιχνιάστηκαν 15 περιπτώσεις κλοπών, με την αξία της λείας τους να ξεπερνά τις 35.000 ευρώ.

