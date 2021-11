Πολιτισμός

Σερβετάλης: νέα ανάρτηση για την αποχώρηση από παράσταση μόνο για εμβολιασμένους

Πώς δικαιολόγησε την απόφασή του ο ηθοποιός. Τι λέει για τα μέτρα κατά των ανεμβολίαστων και τους συναδέλφους του που μένουν άνεργοι.

Μετά τον σάλο που πυροδότησε η απόφαση του Άρη Σερβετάλη να αποχωρήσει από την παράσταση «Ρινόκερος», στο θέατρο Κιβωτός, λόγω των νέων μέτρων για τους ανεμβολίαστους, ο ηθοποιός έκανε μία ανάρτηση στο Instagram, προκειμένου να δικαιολογήσει την πρωτοβουλία του.

Σχολιάζοντας την απόφαση Σερβετάλη, σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Το Πρωινό» ο Λάκης Λαζόπουλος την υπερασπίστηκε. Αναγνώρισε το ταλέντο του συναδέλφου του και εκφράζοντας το σεβασμό του είπε πως, «εγώ έχω κάνε πολύ νωρίτερα αυτήν τη δήλωση: ότι δεν μπορώ να παίξω μόνο για εμβολιασμένους», εκφράζοντας την απορία πώς μπορείς να μπαίνεις χωρίς πιστοποιητικό στα ΜΜΜ ή τα σούπερ μάρκετ και όχι στο θέατρο.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας, ως ηθοποιός και όχι ως πρόεδρος του ΣΕΗ, διαφώνησε κάθετα, δήλωσε σοκαρισμένος και χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την κίνηση Σερβετάλη. «Πώς ένας άνθρωπος που λέει ότι είναι μέσα στην πίστη, δεν σκέφτεται τις συνέπειες στους άλλους», υπογραμμίζοντας τις δυσκολίες που περνούν οι ηθοποιοί την περίοδο της καραντίνας.

Η παραγωγή της παράστασης σε ανακοίνωσή της σημείωσε πως γνώριζε από τον Αύγουστο την άποψη του Άρη Σερβετάλη, σέβεται την απόφασή του και «θα κάνει τα πάντα για να συνεχιστεί η παράσταση με κάποιον άλλον».

Η Φαίη Κοκκινοπούλου με ανάρτησή της «κατακεραυνώνει τον συνάδελφό της» τονίζοντας πως πολλοί άνθρωποι μένουν χωρίς δουλειά «εξαιτίας του καλοπληρωμένου και ανεμβολίαστου» ηθοποιού.

Το θέμα σχολίασε και ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης στο Twitter. «Ο καλός πράγματι ηθοποιός κ. Σερβετάλης δεν θέλει να εμβολιαστεί…οκ. Διαφωνεί με μία Κυβερνητική απόφαση…οκ. Είναι όμως αυτοί λόγοι να αφήνει ανέργους τους συναδέλφους του επειδή δεν περνάει, στη Χώρα, το δικό του; Πραγματικά κρίμα…» έγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης στο Twitter, ποστάροντας από κάτω όσα είπε η Φαίη Κοκκινοπούλου.





