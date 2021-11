Κόσμος

Αυστρία - Εμβολιασμοί: Χριστουγεννιάτικη λοταρία με έπαθλα σπίτι και αυτοκίνητο

Υποψήφιοι για πλούσια δώρα όσοι εμβολιάστηκαν ή θα εμβολιαστούν κατά της COVID-19 μέχρι το τέλος του ερχόμενου μήνα.

Με… λοταρία επιχειρεί η αυστριακή ραδιοτηλεόραση ORF να προσελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα στον εμβολιασμό κατά της COVID-19.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα, όλοι όσοι είναι κάτοικοι Αυστρίας, άνω των 18 ετών και εμβολιάστηκαν ή θα εμβολιαστούν από την 1η Οκτωβρίου έως τις 20 Δεκεμβρίου, μπαίνουν σε κλήρωση για μία προκατασκευασμένη μονοκατοικία, ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, μία πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα και ακόμη 1.000 μη χρηματικά έπαθλα.

Δεν έχει σημασία εάν πρόκειται για την πρώτη, τη δεύτερη ή την ενισχυτική δόση, ενώ για τη συμμετοχή δεν απαιτείται πιστοποιητικό εμβολιασμού. Αυτό θα ζητηθεί στο τέλος από τους νικητές της κλήρωσης. Οι τυχεροί θα ανακοινωθούν την παραμονή των Χριστουγέννων.

«Η εκπαίδευση και η ενημέρωση μερικές φορές δεν αρκούν προκειμένου να πείσουν όσο το δυνατόν περισσότερους για τη συμβολή του εμβολιασμού στην καταπολέμηση των πανδημιών», δήλωσε ο Διευθυντής του ORF, Αλεξάντερ Βράμπετς και σημείωσε ότι οι δημοσιογράφοι που εργάζονται στον Oργανισμό έκαναν όλο αυτό το διάστημα ό,τι μπορούσαν για να ενημερώσουν τον κόσμο με βάση τα επιστημονικά ευρήματα.

