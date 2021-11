Life

“The 2Night Show”- Ροδίτης: Η αγάπη για τον χορό και τα δύσκολα χρόνια της ξενιτιάς

Η πορεία της ζωής του, από την Αυστραλία μέχρι την Ελλάδα, το bullying που δεχόταν λόγω καταγωγής και για το ταξίδι στο Λονδίνο που του χάρισε διακρίσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς.

Μετά τον Φίλιππο Πλιάτσικα, στην παρέα του «The 2Night Show» το βράδυ της Τρίτης και ο Jason Ροδίτης.

Ο βραβευμένος χορευτής και κριτής του τηλεοπτικού σόου «Dancing with the Stars» μοιράστηκε την άκρως ενδιαφέρουσα πορεία της ζωής του, από την Αυστραλία μέχρι την Ελλάδα. Μίλησε για τα δύσκολα χρόνια της ξενιτιάς, το bullying που δεχόταν λόγω καταγωγής, αλλά και για το ταξίδι του στο Λονδίνο που του χάρισε διακρίσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς.



«Είχα πάρει μια απόφαση να μείνω πίσω από τις κάμερες, να ασχολούμαι με τον χωρό επαγγελματικά για άλλους που θέλουν να κάνουν καριέρα και τελικά ήρθε η ευκαιρία και είμαι πάλι μπροστά στον φακό», ανέφερε ο Jason Ροδίτης.



Στην συνέχεια μίλησε για τον τόπο καταγωγής του. «Η γιαγιά μου έμεινε μόνη της στην Αίγυπτο με επτά παιδιά, όταν εξαφανίστηκε ο παππούς μου, τα πήρε πήρε και πήγε μετανάστρια στην Αυστραλία. Γέννηθηκα στην Αυστραλία και έμεινα περίπου μέχρι τα 17. Έγινα πρωταθλήτης στο Latin και στο Ballroom και οι προπονητές μου μου πρότειναν να πάω στην Αγγλία γιατί δεν είχα κάτι άλλο να κερδίσω εκεί».





«Ο πατέρας μου, κλασσικός Έλληνας ήθελε να πάω να γίνω γιατρός. Για την εποχή που ζούσα εγώ ο πατέρας μου ήταν άψογος. Δεν με σταμάτησε από τον χορό, αλλά μου είπε ότι αν πραγματικά το θέλω να το κάνω μόνος μου και δεν θα με βοηθήσει. Όντως έκανα τρεις δουλειές για να βγάλω το εισιτήριο και να πάω. Ήταν ένα στοίχημα ότι δεν θα τα καταφέρω και θα γυρίσω πίσω. Αλλά δεν γύρισα ποτέ», ανέφερε και πρόσθεσε:



«Οι γονείς μου διοργάνωναν βραδιές χορού για να μπορέσω να μαζέψω χρήματα και να πάω στην Αγγλία. Στο Λονδίνο έφτασα με την παρτενέρ μου και δεν ήξερα τίποτα. Είχαν στείλει γράμματα οι προπονητές και ψάχναμε να βρούμε πώς θα πάμε στη σχολή. Εκεί βρήκαμε τον δάσκαλο λες και ήταν “ο Θεός” του χορού».



«Όταν πήγα στην Αγγλία έκανα να δω τους γονείς μου έξι χρόνια. Είναι το μόνο πράγμα που έχω τύψεις και θα τις έχω μέχρι το τέλος. Τώρα που έχω παιδιά καταλαβαίνω πόσο κόστισε στον πατέρα μου να με βλέπει να φεύγω, αλλά με άφησε. Όταν ήρθαν στην Αγγλία κατάλαβα πόσο πολύ τους αγαπάω. Όταν ήμουν μικρός έκανα πρωταθλητισμό στην κολύμβηση και το surfing, δεν είχα καμία σχέση με τον χορό», δήλωσε και αναφέρθηκε στον έρωτα με μία μεγαλύτερη χορεύτρια που τον έκανε να αγαπήσει τον χορό.



Επίσης, ο Jason Ροδίτης μίλησε με θαυμασμό για τη γυναίκα και τα παιδιά τους και εξήγησε τον λόγο που δεν βελτιώνει τα ελληνικά του, μετά από 20 χρόνια παραμονής στην Ελλάδα.

