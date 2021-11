Life

“The 2Night Show”: Οι καλεσμένοι της Τετάρτης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκλεκτούς καλεσμένους υποδέχεται απόψε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο "The 2Night Show"...

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Σπύρο Μπιμπίλα. Ο ταλαντούχος, ανήσυχος και πολυδιάστατος ηθοποιός ξεδιπλώνει όλες τις πλευρές του, με αφοπλιστική ειλικρίνεια. Μιλάει ευθέως για τις αναίτιες επιθέσεις που έχει δεχθεί, για τους υποκριτές που έχει συναντήσει, αλλά και για όσους τον εκμεταλλεύτηκαν οικονομικά. Πώς από τη Νομική βρέθηκε στο θεατρικό σανίδι; Πόσο σημαντικό είναι το έργο που γίνεται στο Σ.Ε.Η.; Πόσο ευτυχισμένος νιώθει που οι άνθρωποι που θαύμαζε από παιδάκι, έγιναν οικογένειά του; Άραγε, ήθελε ποτέ να αποκτήσει παιδιά και γιατί δεν μάθαμε κάτι για τις προσωπικές του σχέσεις; Τέλος, μιλάει για τη συμμετοχή του στη δημοφιλή υπερπαραγωγή «The Crown», ως Γιάννης Λάτσης, και για τον όρο που έθεσε για να δεχτεί τον ρόλο του.

Καλεσμένος του Γρηγόρη στο «The 2night Show» και ο Γιώργος Λιβάνης. Ο αγαπημένος τραγουδιστής μιλάει για την 8χρονη πορεία του στο τραγούδι, αλλά και για το πώς βίωσε τη δημοσιότητα που πήρε η προσωπική του ζωή. Πόσο επισκίασε τη δουλειά του και πώς το αντιμετώπισε; Επίσης, μοιράζεται τα συναισθήματα που είχε όταν βρέθηκε στη σκηνή, για πρώτη φορά, με τον Γιώργο Μαζωνάκη, και εξηγεί γιατί διανύει μια περίοδο «απεξάρτησης» από το κινητό του. Τέλος, ο Γιώργος Λιβάνης συναντά τον μικρό Σπύρο Ντούγια που του βάζει τις δικές του παιδικές δοκιμασίες και κλείνει τη βραδιά, παρέα με τους μουσικούς του, και τα αγαπημένα του τραγούδια.

«The 2Night Show», με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Απόψε στις 23:30 και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη

#The2NightShow

Ειδήσεις σήμερα:

Πλεύρης: δεν θα αναβληθούν χειρουργεία που πρέπει να γίνουν

Black Friday: δεκάλογος για την προστασία των καταναλωτών

Κερατσίνι - Μπαρκαγιάννης: Ο θάνατος της 8χρονης δεν ήταν ακαριαίος, υπέφερε