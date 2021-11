Τεχνολογία - Επιστήμη

Πιερρακάκης: 15 νέες υπηρεσίες στο gov.gr το επόμενο τρίμηνο

Τέλος στην γραφειοκρατία και στην ταλαιπωρία των πολιτών θα βάλουν οι “υπηρεσίες πρώτης γραμμής” που προανήγγειλε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Με 15 νέες υπηρεσίες πρώτης γραμμής στο επόμενο τρίμηνο θα εμπλουτιστεί το gov.gr, όπως η ανανέωση του διπλώματος οδήγησης, μεταβιβάσεις ακινήτων και πολλές άλλες ακόμη. Αυτό τόνισε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης στο πλαίσιο του 23ου συνεδρίου Infocom World.

Όπως εκτίμησε «αν δούμε τις ψηφιακές συναλλαγές που έφτασαν τα 150 εκατομμύρια μόλις το πρώτο εξάμηνο του 2021, περιμένουμε πάνω από 300 εκατομμύρια ψηφιακές συναλλαγές φέτος».

Μιλώντας για την στρατηγική του Υπουργείου τόνισε ότι «στον πυρήνα της είχε πολλά μικρά γρήγορα έργα πληροφορικής που μπορούσαμε να κάνουμε και βλέπαμε ότι μια μικρή προσθήκη, επέκταση όπως έγινε στην άυλη συνταγογράφηση ή στον εμβολιασμό πόσο μεγάλη προστιθέμενη αξία είχε στην καθημερινή εξυπηρέτηση του πολίτη».

Όπως επεσήμανε «έρχονται 448 αθροιστικά έργα μέχρι το 2025, όπως κωδικοποιούνται στην Βίβλο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Έργα για τα οποία συζητούσαμε 15 χρόνια πίσω έχουν αρχίσει να δημοπρατούνται και έχουν αναδόχους».

Η ανάπτυξη των δικτύων 5G & η αναβάθμιση των υποδομών αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για να ανταποκριθεί η Ελλάδα στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής.



Συζήτηση με τα ανώτατα στελέχη των εταιριών τηλεπικοινωνιών στο 23ο Συνέδριο του @InfoComWorld.#Live https://t.co/ZNC293RsJG pic.twitter.com/GFR96rFr4O — Kyriakos Pierrakakis (@Pierrakakis) November 24, 2021

Μεταξύ άλλων ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι «είμαστε καλά στην κινητή, αλλά στη σταθερή όχι κι αυτό είναι που μας δημιουργεί μια πολύ μεγάλη πρόκληση για το μετά. Ειδικά στην κινητή ο τρόπος με τον οποίο έγινε η δημοπρασία του φάσματος ήταν καινοτόμα. Πρέπει να δούμε και τι άλλες στοχευμένες κινήσεις πρέπει να γίνουν από την πλευρά της Πολιτείας οι οποίες θα συμβάλλουν στην αξιοποίηση του δικτύου 5G κι αναφέρομαι στο έργο του Ταμείου Ανάκαμψης στο 5G corridors- αυτοκινητόδρομοι. Σε ό,τι αφορά στην σταθερή υπάρχει συζήτηση περί αποχαλκοποίησης».

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο μιας ευρύτερης στρατηγικής είτε πρόκειται για το ultrafast broadband, το κόστος διακλάδωσης της οπτικής ίνας, τους διαδρόμους 5G, υποθαλάσσια καλώδια σε συγκεκριμένα νησιά λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «το Κράτος κάνει αυτό που πρέπει να κάνει όσο πιο γρήγορα να το κάνει την τελευταία διετία. Το Κράτος θα κάνει από την πλευρά του αυτό που πρέπει, θα ακούσει την αγορά για το ποιες θα πρέπει να είναι οι καλύτερες δυνατές προτάσεις που θα υιοθετήσει και από κει και πέρα φυσικά η αγορά θα πρέπει να κάνει τις σχετικές επενδύσεις».

