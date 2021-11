Πολιτική

Μητσοτάκης σε ηγέτες ASEM: Η Ελλάδα πύλη για το πράσινο υδρογόνο στην Ευρώπη

Στη 13η Σύνοδο Κορυφής της «Συνάντησης Ευρώπης - Ασίας» (ASEM) συμμετείχε ο Πρωθυπουργός.



Τη σημασία της εταιρικής σχέσης Ασίας - Ευρώπης και την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας τόνισε με έμφαση ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος συμμετείχε στη 13η Σύνοδο Κορυφής της «Συνάντησης Ευρώπης - Ασίας» (ASEM).

Ο πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του εστίασε στην παγκόσμια πρόκληση της Κλιματικής Κρίσης και παρουσίασε τις πρωτοβουλίες της χώρας μας για τον πράσινο μετασχηματισμό και την αειφόρο ανάπτυξη τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην πρωτοβουλία για τα ενεργειακά «καθαρά» νησιά (πρωτοβουλία GR-eco islands), καθώς και στη σύσταση αυτόνομου υπουργείου Κλιματικής Κρίσης.

Επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Αιγύπτου, και τόνισε ότι η συγκεκριμένη συμφωνία μετατρέπει την Ελλάδα σε κόμβο πράσινης ενέργειας.

Ο πρωθυπουργός εξήρε τη γεωστρατηγική θέση της χώρας μας και τόνισε ότι η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει πύλη στην ευρωπαϊκή αγορά για το πράσινο υδρογόνο που παράγεται στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Επιπλέον, στάθηκε ιδιαίτερα στον πρωταγωνιστικό ρόλο της ελληνόκτητης ναυτιλίας στο παγκόσμιο εμπόριο και, ειδικότερα, στη διασύνδεση Ασίας - Ευρώπης.

Στη Σύνοδο Κορυφής ASEM συμμετέχουν κάθε δύο χρόνια οι αρχηγοί 51 ευρωπαϊκών και ασιατικών κρατών που αντιπροσωπεύουν το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού, το 65% του παγκόσμιου ΑΕΠ, το 55% του παγκόσμιου εμπορίου και το 70% του παγκόσμιου τουρισμού. Φέτος, διοργανώθηκε από την Καμπότζη και είχε ως βασικό θέμα την ενίσχυση της πολυμερούς συνεργασίας για κοινή ανάπτυξη.

