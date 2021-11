Κοινωνία

Το μήνυμα Μητσοτάκη για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών

Όσο κινδυνεύει η γυναίκα θα κινδυνεύει η Δημοκρατία και ο Πολιτισμός μας, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την εξάλειψη της βίας.



Η βία κατά των γυναικών συμβαίνει πίσω από κλειστές πόρτες και η σιωπή που τυλίγει τέτοια περιστατικά, πρέπει να «σπάσει». Αυτό τονίζει μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε μήνυμά του για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών.

«Το τραύμα κάθε γυναίκας είναι το τραύμα κάθε κοινωνίας, κάθε χώρας», αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που καλεί τις γυναίκες που ακόμη διστάζουν να μιλήσουν για τη βία που έχουν δεχτεί, να μιλήσουν.

«Να μη σκύβουν το κεφάλι, υπομένοντας βίαιες πράξεις και συμπεριφορές. Θα έχουν τη στήριξή μας, όπως και ολόκληρης, πλέον, της ελληνικής κοινωνίας», σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Και καταλήγει λέγοντας πως «είμαστε στην αρχή. Θα επιμείνουμε. Θα ενθαρρύνουμε. Θα δρούμε. Γιατί όσο κινδυνεύει η γυναίκα θα κινδυνεύει η Δημοκρατία και ο Πολιτισμός μας».





Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη

"Η Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών αποτελεί μία συμβολική αφορμή να αντικρίσουμε κατάματα ένα διαχρονικό πρόβλημα. Να αντιληφθούμε ότι αυτό συμβαίνει πίσω από κλειστές πόρτες. Και να τις σπάσουμε μαζί με τη σιωπή που το τυλίγει. Γιατί το τραύμα κάθε γυναίκας είναι το τραύμα κάθε κοινωνίας, κάθε χώρας.

Με το κίνημα #MeToo, πολλές γυναίκες βρήκαν το θάρρος να βγουν μπροστά και να καταγγείλουν τους θύτες τους. Αρκετές, ωστόσο, ακόμα διστάζουν. Τις καλούμε να βρουν και αυτές το κουράγιο. Να απευθυνθούν στις αρχές. Να μη σκύβουν το κεφάλι, υπομένοντας βίαιες πράξεις και συμπεριφορές. Θα έχουν τη στήριξή μας, όπως και ολόκληρης, πλέον, της ελληνικής κοινωνίας.

Δεν αρκούν, όμως, τα ευχολόγια. Απαιτούνται συγκεκριμένες πρωτοβουλίες από την Πολιτεία. Και τις αναλαμβάνουμε με θάρρος: Ενεργοποιήσαμε, ήδη, εδώ και δύο χρόνια 73 Ειδικές Υπηρεσίες Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της Ελληνικής Αστυνομίας. Πολυάριθμοι αστυνομικοί εκπαιδεύτηκαν ειδικά για την ορθή διαχείριση τέτοιων περιστατικών ενώ σήμερα εγκαινιάζουμε ένα από τα έξι πιλοτικά τμήματα διαχείρισης περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας στον Άλιμο.

Διασφαλίζουμε σε συνεχή και σε 24ωρη βάση πρόσβαση των θυμάτων στην εθνικής εμβέλειας Γραμμή SOS 15900, προκειμένου να ζητούν βοήθεια και να έχουν άμεση πληροφόρηση και οδηγίες αντίδρασης.

Λειτουργούμε 43 συμβουλευτικά Κέντρα σε όλη την Ελλάδα, όπου οι γυναίκες που δοκιμάζονται βρίσκουν κοινωνική, ψυχολογική, αλλά και νομική υποστήριξη. Και 19 Ξενώνες Φιλοξενίας γίνονται τα ασφαλή καταφύγιά τους. Χάρη σε ειδικά προγράμματα του ΟΑΕΔ οι κακοποιημένες γυναίκες βρίσκουν και εργασιακή στήριξη.

Τέλος, εξοπλίζουμε τη Δικαιοσύνη με το απαιτούμενο νομικό πλαίσιο ώστε να τιμωρεί τους θύτες και να δικαιώνει τα θύματα. Ο νέος Ποινικός Κώδικας προβλέπει πια αυτεπάγγελτη δίωξη και αυστηρότερες ποινές για το έγκλημα.

Και είμαστε στην αρχή. Θα επιμείνουμε. Θα ενθαρρύνουμε. Θα δρούμε. Γιατί όσο κινδυνεύει η γυναίκα θα κινδυνεύει η Δημοκρατία και ο Πολιτισμός μας".

